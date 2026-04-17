Komşu Yok, Gürültü Yok! Issız Adadaki Bu Ev Satışa Çıkarıldı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 15:58

Issız adada yaşamak kulağa hayal gibi geliyor. Kimileri için huzur, kimileri için tam anlamıyla yalnızlık demek. İskoçya açıklarında yer alan Soay Adası’ndaki ev de tam olarak böyle bir hayat vadediyor. Etrafında şehir yok, komşu yok, kalabalık yok. Sadece doğa ve sessizlik var.

Ulaşmak bile mesele... ama yalnızlık arayanlar için tam anlamıyla kaçış noktası

Söz konusu ev, İskoçya’ya bağlı Soay Adası’nda yer alıyor ve yaklaşık 1.546 dönümlük geniş araziye sahip. En yakın yerleşim noktası yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adaya ulaşım ise yalnızca tekneyle, Skye Adası’ndaki Elgol köyünden sağlanabiliyor. Yani günlük hayatın koşuşturması, trafik ya da kalabalık gibi kavramlar burada tamamen ortadan kalkıyor.

Adada yaşayan insan sayısı yok denecek kadar az. Kırmızı geyikler ve tarih öncesi dönemden beri varlığını sürdüren Soay koyunları, adanın gerçek sahipleri gibi yaşamını sürdürüyor. Adanın adı bile Eski Nors dilinde “Koyun Adası” anlamına geliyor. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için oldukça sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Tarihi olan ama yenilenmeye ihtiyaç duyan ev, dikkat çekici özellikler taşıyor

Sahip olduğu geçmiş de en az konumu kadar ilginç. Ada, bir dönem doğa bilimci ve yazar Gavin Maxwell’e aitti. Daha sonra ünlü köpekbalığı avcısı Tedd Geddes tarafından satın alındı ve uzun yıllar kullanıldı. Günümüzde ise yeniden satış listesine girmiş durumda.

Taş ve arduvazdan inşa edilen yapı 1,5 katlı geleneksel mimariye sahip. İçeride iki oturma alanı, üst katta ise iki yatak odası ve bir banyo bulunuyor. Ancak evin tamamen yenilenmesi gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen çevresindeki doğal liman, balıkçılık için uygun göletler ve geniş arazi, doğayla iç içe yaşam kurmak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. 925.000 Pound yani yaklaşık 56 milyon 203 bin TL’lik fiyat etiketiyle satışta yer alıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
