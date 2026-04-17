Komşu Yok, Gürültü Yok! Issız Adadaki Bu Ev Satışa Çıkarıldı

Söz konusu ev, İskoçya’ya bağlı Soay Adası’nda yer alıyor ve yaklaşık 1.546 dönümlük geniş araziye sahip. En yakın yerleşim noktası yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adaya ulaşım ise yalnızca tekneyle, Skye Adası’ndaki Elgol köyünden sağlanabiliyor. Yani günlük hayatın koşuşturması, trafik ya da kalabalık gibi kavramlar burada tamamen ortadan kalkıyor.

Adada yaşayan insan sayısı yok denecek kadar az. Kırmızı geyikler ve tarih öncesi dönemden beri varlığını sürdüren Soay koyunları, adanın gerçek sahipleri gibi yaşamını sürdürüyor. Adanın adı bile Eski Nors dilinde “Koyun Adası” anlamına geliyor. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için oldukça sıra dışı bir deneyim sunuyor.