Psikologlara Göre Gerçekten Mutlu İnsanların Yapmadığı 5 Şey

Psikologlara göre en büyük mutsuzluk kaynaklarından biri sosyal karşılaştırma. Sürekli başkalarının hayatına bakmak, kişinin kendi hayatını değersiz görmesine neden olabiliyor. Özellikle sosyal medya, bu alışkanlığı daha da tetikliyor.

Mutlu insanlar ise odağını dışarıya değil kendilerine çeviriyor. Başkalarının başarılarını tehdit olarak görmek yerine ilham kaynağı olarak değerlendirebiliyorlar. Kendi ilerlemelerine bakıyor, başkalarının hızına göre kendilerini yargılamıyorlar.