Çin’de Bulutlara Çıkan Asansör! Dünyanın En Yükseği

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 17:57

Çin’in sisler arasına uzanan kayalık dağlarında sıra dışı yapı yükseliyor. Bailong Asansörü, dünyanın en yüksek açık hava asansörü olarak biliniyor. Cam kapsüllerle çalışan sistem ziyaretçileri saniyeler içinde zirveye taşıyor. Manzarası ise görenlerde film sahnesi etkisi bırakıyor. Bölge her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

88 saniyede yüzlerce metre yükseltiyor

Bailong Asansörü, Çin’in Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı içinde yer alıyor ve 326 metre yüksekliğe ulaşıyor. Üç ayrı cam kapsülle çalışan sistem, ziyaretçileri yalnızca 88 saniyede yukarı taşıyor. Her kapsül yaklaşık 50 yolcu kapasitesine sahip.

Cam paneller sayesinde yolculuk boyunca dev kaya sütunları ve bulutlarla kaplı manzara kesintisiz izlenebiliyor. Özellikle yükseklik hissi ve açık görüş alanı, deneyimi sıradan asansör yolculuğundan tamamen ayırıyor. Pek çok turist için zirveye çıkmak kadar yukarı taşınma anı da başlı başına etkinlik sayılıyor.

Avatar filmine ilham veren bölgede yer alıyor

Asansörün bulunduğu Zhangjiajie bölgesi, sıra dışı kaya oluşumlarıyla dünya çapında tanınıyor. Gökyüzüne uzanan ince kaya sütunları, Avatar filmindeki ünlü manzaralara ilham veren yerlerden biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle bölgeye giden ziyaretçiler kendilerini film setindeymiş gibi hissediyor.

Bailong Asansörü de tam olarak kayalık yüzeye monte edilmiş durumda. Böylece ziyaretçiler yükselirken doğrudan dağın yanından geçiyor. Sisli havalarda görüntü daha da etkileyici hale geliyor ve kapsüller adeta bulutların içine giriyormuş izlenimi yaratıyor.

Her yıl milyonlarca kişinin tercih ettiği turistik simgeye dönüştü

Bailong Asansörü yalnızca ulaşım amacı taşımıyor. Aynı zamanda Çin’in en dikkat çeken turistik deneyimlerinden biri kabul ediliyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçi, uzun yürüyüş rotalarını kısaltmak ve eşsiz manzarayı görmek için asansörü tercih ediyor.

Modern mühendisliği doğal güzellikle bir araya getiren yapı, bölgenin simgelerinden biri haline geldi. Kayalık ormanların ortasında yükselen dev sistem, teknoloji ile doğanın aynı karede buluşabileceğini gösteren etkileyici örneklerden sayılıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
