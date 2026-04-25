Gökyüzünde 600 Milyon Dolarlık Saray Var

Al Waleed bin Talal için hazırlanan Boeing 747-8, havacılık dünyasının en dikkat çeken projelerinden biri oldu. Uçağın liste fiyatı yaklaşık 367 milyon dolar olarak biliniyor. Özel iç tasarım ve kişiselleştirme çalışmalarıyla toplam maliyetin 600 milyon dolara yaklaştığı belirtiliyor.

Normal kullanımda yüzlerce yolcu taşıyabilen dev gövde tamamen yeniden planlandı. Geniş alanlar klasik koltuk düzeni yerine yaşam alanına çevrildi. Böylece sıradan uçak kabini yerine gökyüzünde gezen lüks konak ortaya çıktı.