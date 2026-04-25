Gökyüzünde 600 Milyon Dolarlık Saray Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 14:18

Lüks denince akla genelde yatlar, malikâneler ve spor arabalar geliyor. Ancak bazı servetler gökyüzünde de sınır tanımıyor. Dünyanın en pahalı özel jetlerinden biri tam olarak bunun örneği sayılıyor. İç tasarımıyla sarayı andıran uçak yıllardır konuşuluyor. Fiyatı kadar içindeki detaylar da şaşkınlık yaratıyor.

Yolcu uçağından uçan saraya dönüştürüldü.

Al Waleed bin Talal için hazırlanan Boeing 747-8, havacılık dünyasının en dikkat çeken projelerinden biri oldu. Uçağın liste fiyatı yaklaşık 367 milyon dolar olarak biliniyor. Özel iç tasarım ve kişiselleştirme çalışmalarıyla toplam maliyetin 600 milyon dolara yaklaştığı belirtiliyor.

Normal kullanımda yüzlerce yolcu taşıyabilen dev gövde tamamen yeniden planlandı. Geniş alanlar klasik koltuk düzeni yerine yaşam alanına çevrildi. Böylece sıradan uçak kabini yerine gökyüzünde gezen lüks konak ortaya çıktı.

İçinde yatak odası da var, spa da var.

Jetin içinde ana yatak odası, büyük oturma salonları, toplantı alanları ve özel dinlenme bölümleri bulunuyor. Bazı kaynaklarda hamam ve spa benzeri alanlardan da söz ediliyor. Klasik havayolu koltukları yerine ev konforunu andıran mobilyalar tercih edildiği ifade ediliyor.

Kristal avizeler, altın kaplama detaylar ve özel dekorasyon tercihleri uçağın en çok konuşulan yönleri arasında yer alıyor. Ayrıca personel, güvenlik ekibi ve yardımcı çalışanlar için ayrılmış özel bölümlerin de bulunduğu aktarılıyor.

Asıl maliyet satın almakla bitmiyor.

Böylesi uçaklarda en büyük gider kalemlerinden biri kullanım süreci oluyor. Yakıt tüketimi, bakım masrafları, pilot ekibi, hangar ücretleri ve uluslararası operasyon giderleri yılda milyonlarca doları bulabiliyor. Yani söz konusu jet yalnızca satın alınmıyor, sürekli yüksek bütçeyle yaşatılıyor.

Bu nedenle ultra lüks özel jetler dünyada son derece küçük kesimin erişebildiği araçlar arasında görülüyor. Boeing 747-8 VIP ise bugün hala gökyüzündeki en çarpıcı zenginlik sembollerinden biri olarak anılıyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
