Haberler
Yaşam
Otoyoldaki Bu Tabelaları Herkes Önemsiz Sanıyor Ama Hayat Kurtarıyor!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 12:11

Uzun yola çıkanların çoğu yol kenarında aynı tabelaları görüyor. Üzerinde rakamlar yazıyor, küçük ve sade duruyor. Çoğu kişi anlamını bilmeden geçip gidiyor. Oysa acil anlarda en kritik detaylardan biri haline geliyor. Sanılandan çok daha önemli görev üstleniyor.

Yol kenarındaki rakamlı beyaz tabelalar aslında konum bildirimi için yerleştiriliyor

Şehirler arası yolların kenarında görülen, üzerinde sayı bulunan küçük beyaz levhaların adı kontrol kesim levhası olarak geçiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağında yer alan güzergahlarda kullanılıyor ve yolun hangi noktasında olunduğunu net şekilde göstermeye yarıyor. Navigasyon çekmese bile sürücünün yerini tarif etmesini kolaylaştırıyor.

Kaza, arıza, sağlık sorunu ya da lastik patlaması gibi durumlarda yardım ekiplerine yer tarif etmek bazen en büyük sorun haline geliyor. İşte tam o anda levha üzerindeki kodlar devreye giriyor. 

ALO 159 gibi hatlara ulaşıldığında rakamlar paylaşılarak ekiplerin doğru noktaya yönlendirilmesi sağlanıyor. Dakikaların bile önemli olduğu anlarda ciddi avantaj sunuyor.

Peki üzerindeki sayılar ne anlama geliyor?

Levha üzerindeki rakamlar rastgele yazılmıyor. Her sayı grubunun ayrı anlamı var. İlk bölüm karayolunun adını, diğer bölüm yol üzerindeki kontrol kesim noktasını, son kısım ise bulunulan kilometre bilgisini gösteriyor. Yani görülen rakamlar sayesinde yetkililer tam olarak hangi hatta ve hangi mesafede olunduğunu anlayabiliyor.

Örneğin telefonla 'Issız yerde kaldım' demek yerine levhadaki kodları okumak çok daha etkili sonuç veriyor. Özellikle gece saatlerinde, yoğun yağışta ya da çevrede yerleşim olmayan bölgelerde sürücünün en büyük yardımcısı haline geliyor. Küçük görünse de çoğu kişinin fark etmediği en kritik yol işaretlerinden sayılıyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
