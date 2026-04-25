Otoyoldaki Bu Tabelaları Herkes Önemsiz Sanıyor Ama Hayat Kurtarıyor!

Levha üzerindeki rakamlar rastgele yazılmıyor. Her sayı grubunun ayrı anlamı var. İlk bölüm karayolunun adını, diğer bölüm yol üzerindeki kontrol kesim noktasını, son kısım ise bulunulan kilometre bilgisini gösteriyor. Yani görülen rakamlar sayesinde yetkililer tam olarak hangi hatta ve hangi mesafede olunduğunu anlayabiliyor.

Örneğin telefonla 'Issız yerde kaldım' demek yerine levhadaki kodları okumak çok daha etkili sonuç veriyor. Özellikle gece saatlerinde, yoğun yağışta ya da çevrede yerleşim olmayan bölgelerde sürücünün en büyük yardımcısı haline geliyor. Küçük görünse de çoğu kişinin fark etmediği en kritik yol işaretlerinden sayılıyor.