979 Metreden Boşluğa Akan Su Yere İnemeden Kayboluyor

979 Metreden Boşluğa Akan Su Yere İnemeden Kayboluyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 16:28

Dünyada görenleri hayran bırakan sayısız doğa harikası var. Ancak bazıları gerçekten sınırları zorluyor. Venezuela’da yer alan Angel Falls da onlardan biri. Tam 979 metrelik yüksekliğiyle rekoru elinde tutuyor. Üstelik dökülen suyun bir kısmı yere ulaşmadan havada dağılıyor.

Bulutlardan akıyormuş gibi görünen dev şelale

Bulutlardan akıyormuş gibi görünen dev şelale

Dünyanın en yüksek şelalesi olarak kabul edilen Salto Ángel, Venezuela’daki Canaima National Park sınırlarında yer alıyor. Toplam yüksekliği 979 metre olan şelalenin kesintisiz düşüş mesafesi ise 807 metreye ulaşıyor. Bu nedenle yukarıdan bırakılan su, aşağı inerken rüzgarla sis haline geliyor ve manzara adeta gökyüzünden süzülen beyaz perdeyi andırıyor.

Şelalenin beslendiği yer Auyán-tepui adlı masa biçimli dev dağ oluşumu. Yaklaşık 2.560 metre yüksekliğe sahip tepui, milyarlarca yıllık kaya yapısıyla dikkat çekiyor. 'Şeytan Dağı' anlamına gelen adı kadar görüntüsü de etkileyici. Bölgenin gizemli atmosferi nedeniyle pek çok kişiye kayıp dünya hissi veriyor.

Adı pilottan geliyor ama hikaye çok daha eski

Adı pilottan geliyor ama hikaye çok daha eski

Şelale dünya çapında 1933 yılında Amerikalı pilot Jimmie Angel sayesinde duyuldu. Altın arayışı sırasında bölge üzerinde uçan Angel, dev şelaleyi fark ederek adını tarihe yazdırdı. Sonrasında şelale onun soyadıyla anılmaya başlandı. Ancak yerel halk burayı çok daha önceden biliyordu.

Pemon halkı şelaleye “Kerepakupai-merú” adını veriyordu. Anlamı ise “en derin yerden düşen su.” Bölge halkı için kutsal kabul edilen alan, yüzyıllardır kültürel önem taşıyor. Yani dünya sonradan tanıdı, bölge insanı ise çoktan sahip çıkmıştı.

Disney filmine ilham verdi, ulaşmak ise hiç kolay değil

Disney filmine ilham verdi, ulaşmak ise hiç kolay değil

Angel Falls yalnızca doğasıyla değil, popüler kültürdeki etkisiyle de konuşuluyor. Up filminde yer alan Paradise Falls tasarımının ilham kaynağı olarak gösteriliyor. Filmdeki sisli, ulaşılmaz ve büyülü atmosferin gerçek hayattaki karşılığı büyük ölçüde burada bulunuyor.

Şelaleye gitmek isteyenleri de maceralı rota bekliyor. Önce küçük uçakla bölgeye ulaşmak, ardından saatler süren kayık yolculuğu yapmak ve orman içinde yürümek gerekiyor. Yağışlı sezonda güçlü akan sular kuru dönemde sis görüntüsüne dönüşebiliyor. UNESCO tarafından koruma altına alınan bölge, hâlâ dünyanın en etkileyici doğa noktalarından biri olarak görülüyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
