979 Metreden Boşluğa Akan Su Yere İnemeden Kayboluyor

Dünyanın en yüksek şelalesi olarak kabul edilen Salto Ángel, Venezuela’daki Canaima National Park sınırlarında yer alıyor. Toplam yüksekliği 979 metre olan şelalenin kesintisiz düşüş mesafesi ise 807 metreye ulaşıyor. Bu nedenle yukarıdan bırakılan su, aşağı inerken rüzgarla sis haline geliyor ve manzara adeta gökyüzünden süzülen beyaz perdeyi andırıyor.

Şelalenin beslendiği yer Auyán-tepui adlı masa biçimli dev dağ oluşumu. Yaklaşık 2.560 metre yüksekliğe sahip tepui, milyarlarca yıllık kaya yapısıyla dikkat çekiyor. 'Şeytan Dağı' anlamına gelen adı kadar görüntüsü de etkileyici. Bölgenin gizemli atmosferi nedeniyle pek çok kişiye kayıp dünya hissi veriyor.