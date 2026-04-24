Çölün Ortasındaki Yolda 240 Kilometre Boyunca Tek Viraj Bile Yok

Çölün Ortasındaki Yolda 240 Kilometre Boyunca Tek Viraj Bile Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 12:29

Dünyada şaşkınlık yaratan yollar arasında adı en sık geçen rotalardan biri Highway 10. Suudi Arabistan’daki hat, tam 240 kilometre boyunca tek viraj içermeden uzanıyor. Direksiyonu neredeyse hiç oynatmadan saatlerce ilerlemek mümkün. Çölün ortasında uzanan çizgi gibi görüntüsüyle dikkat çekiyor. Guinness Dünya Rekorları listesinde yer alan yol, sürücülere sıra dışı deneyim sunuyor.

240 kilometre boyunca sağa sola dönmeden ilerlenebiliyor

240 kilometre boyunca sağa sola dönmeden ilerlenebiliyor

Highway 10, Haradh ile Al Batha şehirleri arasında bulunuyor. Rub al-Khali Çölü’nün içinden geçen rota, cetvelle çizilmiş gibi dümdüz yapısıyla öne çıkıyor. En dikkat çeken detay ise 240 kilometrelik bölümünde tek viraj bulunmaması. Sürücüler uzun süre direksiyonu çevirmeden yolculuk yapabiliyor.

Yaklaşık iki saat süren rota, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun virajsız yolu olarak kayda geçirildi. Önceki rekor Avustralya’daki Eyre Highway’e aitti. Ancak Suudi Arabistan’daki uzun hat zirveyi ele geçirdi.

Viraj olmaması rahatlık değil, bazen risk anlamına geliyor

Viraj olmaması rahatlık değil, bazen risk anlamına geliyor

Yolun tamamen düz olması ilk bakışta konforlu görünebilir. Fakat uzmanlara göre aynı manzaraya uzun süre maruz kalmak dikkat kaybına yol açabiliyor. Sürücüler hız yaptığını geç fark edebiliyor, yorgunluk hissi daha geç ortaya çıkabiliyor. Yetkililer de özellikle aşırı hız konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çöl boyunca uzanan aynı görüntü, zaman algısını da değiştirebiliyor. Yol sakin görünse de uzun sürüşlerde konsantrasyon büyük önem taşıyor. Kısacası Highway 10, etkileyici rekoruyla öne çıksa da dikkat isteyen rotalar arasında gösteriliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
