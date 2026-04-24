Çölün Ortasındaki Yolda 240 Kilometre Boyunca Tek Viraj Bile Yok

Highway 10, Haradh ile Al Batha şehirleri arasında bulunuyor. Rub al-Khali Çölü’nün içinden geçen rota, cetvelle çizilmiş gibi dümdüz yapısıyla öne çıkıyor. En dikkat çeken detay ise 240 kilometrelik bölümünde tek viraj bulunmaması. Sürücüler uzun süre direksiyonu çevirmeden yolculuk yapabiliyor.

Yaklaşık iki saat süren rota, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun virajsız yolu olarak kayda geçirildi. Önceki rekor Avustralya’daki Eyre Highway’e aitti. Ancak Suudi Arabistan’daki uzun hat zirveyi ele geçirdi.