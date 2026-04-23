Metroya Binmek İçin Yerin 105 Metre Altına İniyorlar

Kiev’de bulunan Arsenalna Metro İstasyonu, yerin yaklaşık 105,5 metre altında konumlanıyor. Bu derinlik neredeyse 35 katlı bir binaya eşdeğer kabul ediliyor. İstasyona ulaşmak isteyen yolcular ise uzun yürüyen merdiven sistemlerini kullanıyor.

Perona ulaşma süresi ortalama 5 dakikayı bulabiliyor. Bu nedenle ilk kez giden birçok kişi yolculuğu oldukça ilginç buluyor. Bazı ziyaretçiler derinlik nedeniyle kulak basıncı hissettiklerini bile aktarıyor.