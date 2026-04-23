Metroya Binmek İçin Yerin 105 Metre Altına İniyorlar

Metroya Binmek İçin Yerin 105 Metre Altına İniyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 22:53

Metroya binerken çoğu kişi birkaç dakika içinde perona ulaşmayı bekler. Ancak Ukrayna’daki Arsenalna İstasyonu’nda durum oldukça farklı. Çünkü yolcular yerin 100 metreden fazla altına iniyor. Bu sıra dışı istasyon yıllardır dünyanın en derin metrosu olarak anılıyor. Üstelik geçmişi de en az derinliği kadar dikkat çekiyor.

5 dakikalık yolculukla yerin 105 metre altına iniliyor

5 dakikalık yolculukla yerin 105 metre altına iniliyor

Kiev’de bulunan Arsenalna Metro İstasyonu, yerin yaklaşık 105,5 metre altında konumlanıyor. Bu derinlik neredeyse 35 katlı bir binaya eşdeğer kabul ediliyor. İstasyona ulaşmak isteyen yolcular ise uzun yürüyen merdiven sistemlerini kullanıyor.

Perona ulaşma süresi ortalama 5 dakikayı bulabiliyor. Bu nedenle ilk kez giden birçok kişi yolculuğu oldukça ilginç buluyor. Bazı ziyaretçiler derinlik nedeniyle kulak basıncı hissettiklerini bile aktarıyor.

Sadece metro değil, Soğuk Savaş döneminden kalan stratejik yapı

Sadece metro değil, Soğuk Savaş döneminden kalan stratejik yapı

1960 yılında hizmete giren Arsenalna, yalnızca ulaşım amacıyla tasarlanmadı. Soğuk Savaş döneminde olası saldırılara karşı sığınak işlevi görebilecek şekilde planlandığı belirtiliyor. Kalın beton duvarlar ve özel havalandırma sistemleri de bu amaçla inşa edildi.

İstasyonun duvarlarında Sovyet döneminden izler taşıyan mimari detaylar bulunuyor. Günümüzde binlerce kişi her gün burayı kullanırken çoğu zaman tarihin içinden geçtiğinin farkına varmıyor. Bu nedenle Arsenalna, metro istasyonundan çok yaşayan bir yeraltı müzesi olarak görülüyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
