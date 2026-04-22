ABD'deki Birçok Binada Neden 13. Kat Bulunmaz?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 14:53

Asansörde bazen 12’den sonra doğrudan 14’e geçildiği fark ediliyor. Özellikle otellerde ve gökdelenlerde bu durum oldukça yaygın. Nedeni teknik hata ya da eksik inşaat değil. Arkasında yüzyıllardır devam eden güçlü bir inanç yer alıyor. 13 sayısı birçok kişi için hala uğursuz kabul ediliyor.

ABD’deki gökdelenlerin büyük bölümünde 13. kat görünmüyor

Araştırmalara göre ABD’deki yüksek binaların yaklaşık yüzde 85’inde 13. kat numarası kullanılmıyor. Kat fiziksel olarak mevcut olsa da tabelalarda 12’den sonra doğrudan 14 yazılıyor. Bazı yapılarda ise 12A gibi alternatif çözümler tercih ediliyor.

Asansör firması Otis Elevator Company verileri, uygulamanın uzun süredir sürdüğünü gösteriyor. Bunun temel nedeni kullanıcı algısı. Bazı kişiler 13 numaralı katta yaşamak ya da konaklamak istemediği için bina sahipleri ticari kayıp yaşamamak adına bu yönteme başvuruyor.

13 sayısının uğursuz görülmesi nereden geliyor?

Psikolog Stuart Vyse, bu durumu 'boş inanç psikolojisi' kapsamında inceliyor. 13 sayısına yönelik korku için kullanılan terim ise triskaidekafobi. Sayının uğursuz kabul edilmesinin kökeni oldukça eski dönemlere uzanıyor.

En sık anlatılan kaynaklardan ilki Son Akşam Yemeği hikayesi. Yemekte Jesus Christ ve 12 havariyle toplam 13 kişi bulunuyor. Sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle sayı olumsuz anlamla anılmaya başlandı. Diğer kaynak ise Kuzey mitolojisindeki Loki anlatısı. Davetsiz 13. konuk olarak gelen Loki’nin felakete yol açtığına inanılıyor.

Etkisi psikolojik değil, ekonomik de olabiliyor

13 korkusu günümüzde emlak piyasasında da hissediliyor. Araştırmalarda 13 numaralı dairelerin zaman zaman daha düşük fiyatlarla satıldığı görülüyor. Bazı alıcılar adres numarası nedeniyle geri adım atabiliyor. Bu yüzden proje geliştiricileri sayı atlama yöntemine sıcak bakıyor.

Benzer durum Asya’da 4 sayısı için yaşanıyor. Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde 4 rakamının telaffuzu ölüm kelimesine benzediği için korku yaratabiliyor. Bu duruma tetrafobi adı veriliyor ve bazı binalarda 4. kat da tabelalarda yer almıyor. Kısacası sayılar, modern çağda bile mimari kararları etkilemeye devam ediyor.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
