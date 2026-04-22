ABD'deki Birçok Binada Neden 13. Kat Bulunmaz?

Araştırmalara göre ABD’deki yüksek binaların yaklaşık yüzde 85’inde 13. kat numarası kullanılmıyor. Kat fiziksel olarak mevcut olsa da tabelalarda 12’den sonra doğrudan 14 yazılıyor. Bazı yapılarda ise 12A gibi alternatif çözümler tercih ediliyor.

Asansör firması Otis Elevator Company verileri, uygulamanın uzun süredir sürdüğünü gösteriyor. Bunun temel nedeni kullanıcı algısı. Bazı kişiler 13 numaralı katta yaşamak ya da konaklamak istemediği için bina sahipleri ticari kayıp yaşamamak adına bu yönteme başvuruyor.