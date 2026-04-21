article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
GPS Yokken Denizciler Okyanusta Nasıl Kaybolmuyordu?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 14:18

Bugün yol bulmak için telefona bakmak yeterli oluyor. Tek tuşla konum görmek artık sıradan hale geldi. Ancak geçmişte işler hiç de kolay değildi. İnsanlar denizlerde ve karada yönlerini farklı yöntemlerle buluyordu. Üstelik bazıları okyanus bile aşıyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pusula icadı yön bulma tarihini değiştirdi

11. yüzyılda Çin’de geliştirilen pusula, yön bulma konusunda büyük dönüm noktası kabul ediliyor. Manyetik kuzeyi gösteren bu araç sayesinde denizciler sisli havalarda ya da kara görünmediğinde bile rotalarını koruyabiliyordu. Özellikle uzun deniz yolculuklarında pusula vazgeçilmez hale geldi.

Daha sonra sekstant ve astrolab gibi araçlar da kullanılmaya başlandı. Denizciler güneşin ve yıldızların konumuna bakarak bulundukları noktayı hesaplamaya çalışıyordu. Matematik bilgisi ile gökyüzü gözlemi birleşince oldukça gelişmiş sistem ortaya çıktı.

Bazı toplumlar sadece yıldızlara bakarak okyanus geçti

Polinezyalı denizciler, modern araçlar olmadan Pasifik Okyanusu’nda binlerce kilometre yol alabildi. Gece gökyüzündeki yıldızların yerini takip ederek rota belirliyorlardı. Dalga yönü, rüzgar hareketi ve kuşların uçuşu da onlar için doğal rehber görevindeydi.

Bu bilgiler yazılı kaynaklarla değil, nesilden nesile aktarılan güçlü hafızayla korunuyordu. Bugün bile bazı Pasifik adalarında geleneksel yıldız navigasyonu kullanılmaya devam ediyor. Bu yöntem, insan sezgisi ve gözlem gücünün en etkileyici örneklerinden biri sayılıyor.

Konum bilinmiyorsa hız ve yön hesaplanıyordu

'Dead reckoning' adı verilen yöntem, son bilinen noktadan sonra hız ve yön verilerine göre yeni konumu tahmin etmeye dayanıyordu. Denizciler ne kadar süre ilerlediklerini, hangi yönde gittiklerini ve akıntı etkisini hesaplayarak tahmini yer belirliyordu.

Bugün GPS hayatı kolaylaştırsa da modern gemiler hala klasik yöntemleri tamamen bırakmış değil. Pusula, radar ve haritalar hala yedek güvenlik sistemi olarak kullanılıyor. Yani geçmişin bilgeliği, günümüz teknolojisinde yaşamaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın