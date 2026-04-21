GPS Yokken Denizciler Okyanusta Nasıl Kaybolmuyordu?

'Dead reckoning' adı verilen yöntem, son bilinen noktadan sonra hız ve yön verilerine göre yeni konumu tahmin etmeye dayanıyordu. Denizciler ne kadar süre ilerlediklerini, hangi yönde gittiklerini ve akıntı etkisini hesaplayarak tahmini yer belirliyordu.

Bugün GPS hayatı kolaylaştırsa da modern gemiler hala klasik yöntemleri tamamen bırakmış değil. Pusula, radar ve haritalar hala yedek güvenlik sistemi olarak kullanılıyor. Yani geçmişin bilgeliği, günümüz teknolojisinde yaşamaya devam ediyor.