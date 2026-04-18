Haberler
Teknoloji
Evrenin En Detaylı 3D Haritası Tamamlandı: 47 Milyon Galaksi Tek Tek İncelendi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 14:16

Bazen öyle çalışmalar ortaya çıkıyor ki, kapsamını kavramak bile kolay olmuyor. Bilim dünyası yıllardır süren devasa projelerle sınırları zorluyor. Şimdi ise evrenin en detaylı 3D haritası tamamlandı. Üstelik elde edilen veriler yalnızca görsel değil, bilimsel açıdan da oldukça kritik. Karanlık enerjiye dair bildiklerimiz kökten değişebilir.

5 yıl sürdü, 47 milyon galaksi incelendi

Dark Energy Spectroscopic Instrument yani DESI, tam 5 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak eşi benzeri görülmemiş bir veri seti oluşturdu. 47 milyondan fazla galaksi ve kuasarın yanı sıra 20 milyon yıldızın konumu, hareketi ve yapısı analiz edildi. Üstelik kapsanan zaman dilimi 11 milyar yıl geriye uzanıyor. Ortaya çıkan 3 boyutlu harita, evrenin şimdiye kadar oluşturulmuş en yüksek çözünürlüklü modeli olarak kabul ediliyor.

Arizona’daki Kitt Peak National Observatory bünyesinde yer alan sistem, 5.000 fiber optik sensörle çalışıyor. Her gece onlarca gigabayt veri toplayan sistem, evrenin adeta katman katman görüntüsünü oluşturdu. Araştırmacılar yalnızca gözlem yapmakla kalmadı, aynı zamanda Ay ışığının uzay gözlemlerine etkisini analiz eden ek çalışmalar da yürüttü.

Karanlık enerjiye dair bildiklerimiz değişebilir... Evrenin sonu yeniden yazılabilir

Toplanan verilerin asıl önemi burada başlıyor. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören görüşe göre karanlık enerji sabit bir yapı olarak düşünülüyordu. Evrenin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan bu gizemli güç, genişlemeyi hızlandıran temel etken olarak biliniyor. Ancak DESI verileri, karanlık enerjinin zamanla değişebileceğine işaret ediyor.

Eğer bu ihtimal doğrulanırsa, evrenin geleceğine dair yapılan tüm hesaplamalar yeniden ele alınmak zorunda kalabilir. Genişleme hızı, evrenin ömrü ve kozmik yapının evrimi tamamen farklı bir çerçevede değerlendirilebilir. 

Şimdi sırada, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının bu dev veri setini incelemesi var. DESI ise 2028’e kadar gözlemlerine devam ederek eksik bölgeleri tamamlamayı hedefliyor. Toplanan veri miktarı şimdiden yıllarca sürecek analizler için yeterli görülüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
