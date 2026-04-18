Evrenin En Detaylı 3D Haritası Tamamlandı: 47 Milyon Galaksi Tek Tek İncelendi

Dark Energy Spectroscopic Instrument yani DESI, tam 5 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak eşi benzeri görülmemiş bir veri seti oluşturdu. 47 milyondan fazla galaksi ve kuasarın yanı sıra 20 milyon yıldızın konumu, hareketi ve yapısı analiz edildi. Üstelik kapsanan zaman dilimi 11 milyar yıl geriye uzanıyor. Ortaya çıkan 3 boyutlu harita, evrenin şimdiye kadar oluşturulmuş en yüksek çözünürlüklü modeli olarak kabul ediliyor.

Arizona’daki Kitt Peak National Observatory bünyesinde yer alan sistem, 5.000 fiber optik sensörle çalışıyor. Her gece onlarca gigabayt veri toplayan sistem, evrenin adeta katman katman görüntüsünü oluşturdu. Araştırmacılar yalnızca gözlem yapmakla kalmadı, aynı zamanda Ay ışığının uzay gözlemlerine etkisini analiz eden ek çalışmalar da yürüttü.