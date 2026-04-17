Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Bilim İnsanları Balinaları İnsanlar Gibi Konuşurken Yakaladı

Bilim İnsanları Balinaları İnsanlar Gibi Konuşurken Yakaladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 17:45

İspermeçet balinaları uzun zamandır gizemli iletişimleriyle dikkat çekiyor. Yeni araştırmalar, çıkardıkları klik seslerinin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Sesler rastgele değil, belirli kurallara göre şekilleniyor. Üstelik insan konuşmasına benzer yapılar içeriyor. Bilim dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İspermeçet balinalarının çıkardığı sesler rastgele değil, belirli kurallara bağlı şekilde ilerliyor

Project CETI tarafından yürütülen çalışmalarda, İspermeçet balinalarının iletişim kurarken çıkardığı “koda” adı verilen klik sesleri detaylı şekilde incelendi. Binlerce kayıt analiz edildi ve ortaya oldukça dikkat çekici sonuçlar çıktı. 

Sesler gelişigüzel oluşmuyor, aksine uzunluk, ton ve iç yapı gibi değişkenlere göre ayrışıyor. Araştırmacılar bu farklılıkları insan konuşmasındaki sesli harflere benzeterek “a-kodaları” ve “i-kodaları” gibi kategorilerle sınıflandırdı.

Elde edilen veriler, İspermeçet balinalarının yalnızca ses üretmediğini gösteriyor. Sesler şekillendiriliyor, belirli kalıplar içinde tekrar ediyor ve anlam taşıyabilecek kombinasyonlara dönüşüyor. İnsan konuşmasındaki fonoloji sistemine benzer şekilde, klikler organize edilerek daha karmaşık mesajlar oluşturuluyor. Ortada basit sinyallerden çok daha gelişmiş yapı bulunuyor.

Sosyal yaşamları, ortaya çıkan iletişim sisteminin neden bu kadar gelişmiş olabileceğini açıklıyor

İspermeçet balinaları güçlü sosyal bağlara sahip topluluklar halinde yaşıyor. Aile yapısı geniş, dayanışma oldukça yüksek. Avlanma, yavru bakımı ve hareket koordinasyonu grup halinde gerçekleşiyor. Böyle düzen, gelişmiş iletişim ihtiyacını beraberinde getiriyor. Araştırmacılara göre klik seslerinin farklı şekillerde birleşmesi, bağlama göre anlam değişimi yaratıyor olabilir.

Bilim insanları henüz ortaya çıkan sistemi doğrudan 'dil' olarak tanımlamıyor. Bunun için seslerin net ve tutarlı anlamlara karşılık geldiğinin kanıtlanması gerekiyor. Ancak elde edilen bulgular, dil benzeri yapı ihtimalini güçlü şekilde destekliyor. 

Gelişen yapay zeka teknolojileri ve genişleyen veri setleri sayesinde, İspermeçet balinalarının ne anlatmaya çalıştığını çözmek artık uzak ihtimal gibi görünmüyor. Araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda en azından temel ifadelerin çözülebileceğini düşünüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
