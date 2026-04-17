Bilim İnsanları Balinaları İnsanlar Gibi Konuşurken Yakaladı

Project CETI tarafından yürütülen çalışmalarda, İspermeçet balinalarının iletişim kurarken çıkardığı “koda” adı verilen klik sesleri detaylı şekilde incelendi. Binlerce kayıt analiz edildi ve ortaya oldukça dikkat çekici sonuçlar çıktı.

Sesler gelişigüzel oluşmuyor, aksine uzunluk, ton ve iç yapı gibi değişkenlere göre ayrışıyor. Araştırmacılar bu farklılıkları insan konuşmasındaki sesli harflere benzeterek “a-kodaları” ve “i-kodaları” gibi kategorilerle sınıflandırdı.

Elde edilen veriler, İspermeçet balinalarının yalnızca ses üretmediğini gösteriyor. Sesler şekillendiriliyor, belirli kalıplar içinde tekrar ediyor ve anlam taşıyabilecek kombinasyonlara dönüşüyor. İnsan konuşmasındaki fonoloji sistemine benzer şekilde, klikler organize edilerek daha karmaşık mesajlar oluşturuluyor. Ortada basit sinyallerden çok daha gelişmiş yapı bulunuyor.