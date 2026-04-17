Şehirde Yaşayan Hayvanlar Artık Eskisi Gibi Davranmıyor! Sebebi Şaşırtıcı

Eskiden her türün kendine has davranışları daha belirgindi. Kuşlar farklı beslenir, kemirgenler başka yollar izler, primatlar tamamen ayrı hareket ederdi. Şimdi ise tablo değişmiş durumda. Büyük şehirlerde yaşayan hayvanlar, nerede olursa olsun aynı stratejiye yöneliyor. Çöpleri karıştırmak, insanlardan kalan yiyecekleri toplamak ve risk almaktan çekinmemek neredeyse ortak davranış haline geldi.

Bilim insanları Daniel T. Blumstein, Peter Mikula ve Piotr Tryjanowski tarafından tanımlanan “davranışsal tekdüzeleşme” tam olarak bunu anlatıyor. Kıtalar farklı olsa da şehir düzeni benzer olduğu için hayvanlar da benzer tepkiler veriyor.

Gürültü, kalabalık ve kolay ulaşılabilen yiyecekler, onları daha cesur ve fırsatçı hale getiriyor. Artık çöp kutusu açmayı öğrenen, insan rutinlerini takip eden ve doğru zamanda doğru yerde olmayı hesaplayan hayvanlar görmek şaşırtmıyor.