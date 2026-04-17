Evde ve Bahçede Arı Sorununa Son: 1 Küçük Hamle Yetiyor

Arılar kış sürecinden çıktıktan sonra yeni yaşam alanı aramaya başlıyor. Özellikle nisan ayı, kraliçelerin aktif olduğu ve yeni kolonilerin oluştuğu dönem olarak öne çıkıyor. İlk yuvalar oldukça küçük boyutlarda oluyor. Çatı araları, duvar boşlukları, garajlar ve bahçe kulübeleri gibi korunaklı alanlar tercih ediliyor.

Kalabalık yapı ise ilerleyen haftalarda ortaya çıkıyor. Mayıs ve haziran döneminde işçi arıların çoğalmasıyla yuvalar hızla büyüyor ve kontrol zorlaşıyor. O yüzden erken aşamada önlem almak çok daha etkili görülüyor. Sosyal medyada “Gardening With Ish” adıyla içerik üreten bahçıvan Ish’in önerdiği yöntem de tam olarak bu sürece odaklanıyor. Oldukça basit görünen teknik, arıların bölgesel davranışlarını hedef alıyor. Çünkü arılar yakınlarında başka koloni olduğunu düşündüklerinde aynı alana yerleşmekten kaçınıyor.