Haberler
Yaşam
Evde ve Bahçede Arı Sorununa Son: 1 Küçük Hamle Yetiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 15:09

Arılar havaların ısınmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkıyor. Özellikle nisan ayı yuva kurma sürecinin başlangıcı olarak biliniyor. Ev ve bahçe çevresinde görülmeleri çoğu kişi için rahatsız edici olabiliyor. O yüzden erken önlem almak büyük önem taşıyor. Üstelik çözüm sanıldığından çok daha pratik.

Nisan ayı kritik dönem... Kraliçeler yuva kurmak için yer arıyor

Arılar kış sürecinden çıktıktan sonra yeni yaşam alanı aramaya başlıyor. Özellikle nisan ayı, kraliçelerin aktif olduğu ve yeni kolonilerin oluştuğu dönem olarak öne çıkıyor. İlk yuvalar oldukça küçük boyutlarda oluyor. Çatı araları, duvar boşlukları, garajlar ve bahçe kulübeleri gibi korunaklı alanlar tercih ediliyor.

Kalabalık yapı ise ilerleyen haftalarda ortaya çıkıyor. Mayıs ve haziran döneminde işçi arıların çoğalmasıyla yuvalar hızla büyüyor ve kontrol zorlaşıyor. O yüzden erken aşamada önlem almak çok daha etkili görülüyor. Sosyal medyada “Gardening With Ish” adıyla içerik üreten bahçıvan Ish’in önerdiği yöntem de tam olarak bu sürece odaklanıyor. Oldukça basit görünen teknik, arıların bölgesel davranışlarını hedef alıyor. Çünkü arılar yakınlarında başka koloni olduğunu düşündüklerinde aynı alana yerleşmekten kaçınıyor.

Poşetle sahte yuva yaparak uzak tutmak mümkün

İşin en dikkat çeken kısmı kullanılan nesne. Evde bulunan sıradan poşet, doğru şekilde hazırlandığında sahte yuva görüntüsü veriyor. Hafif hareket eden yapı, arılar tarafından aktif koloni gibi algılanıyor ve bölgeden uzaklaşmalarına neden oluyor.

Yöntemin uygulanışı oldukça pratik:

  • Plastik poşet alınır ve üst kısmı içe doğru katlanarak sivri form verilir

  • Üst bölüm düğüm şeklinde toplanır

  • İp yardımıyla bağlanarak asılabilir hale getirilir

  • Hazırlanan poşet bahçedeki ağaç dalına, veranda köşesine ya da garaj girişine asılır

  • Rüzgarla hafif hareket etmesi sağlanır

Uzmanlara göre hareket eden görüntü, gerçek yuva izlenimi oluşturuyor. Arılar alanı dolu kabul ederek farklı noktalara yöneliyor. Böylece yoğunluk azalıyor ve rahatsız edici durumların önüne geçiliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
