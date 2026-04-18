Kosta Rika’da Hayvanların Ortak Kullandığı 'Tuvalet Ağacı' Ortaya Çıktı

Kosta Rika’da Hayvanların Ortak Kullandığı 'Tuvalet Ağacı' Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Kosta Rika’nın ulaşılması zor bulut ormanlarında sıra dışı keşif yapıldı. Araştırmacılar ağaç tepelerinde ortak kullanılan tuvalet alanı tespit etti. Üstelik kullanıcıları yalnızca tek tür değil, birçok farklı memeliden oluşuyor. Olayın merkezinde ise boğucu incir ağacı yer alıyor. Doğadaki yaşam düzeni yine şaşırtmayı başardı.

Araştırmacılar 169 ağacı inceledi, ortak tuvalet olarak kullanılan yalnızca 11 nokta buldu.

Araştırmacılar 169 ağacı inceledi, ortak tuvalet olarak kullanılan yalnızca 11 nokta buldu.

Bilim insanları Kosta Rika’daki bulut ormanlarında yaptıkları incelemede boğucu incir ağaçlarının üst çatallarında yer alan 11 ortak dışkılama alanı tespit etti. İlginç taraf ise diğer ağaç türlerinde benzer kullanım izine rastlanmaması oldu. Yani ormandaki hayvanlar rastgele seçim yapmıyor, özellikle aynı tür ağacı tercih ediyor. Kamera kapanları kurulduğunda ortaya daha da dikkat çekici görüntüler çıktı.

Tek noktaya 17 farklı memeli türünün uğradığı görüldü.

Tek noktaya 17 farklı memeli türünün uğradığı görüldü.

Kirpimsiler, maymunlar, kinkajoular ve margay gibi canlılar gün içinde düzenli şekilde aynı alana geldi. Ziyaret sıklığı, olayın tesadüf olmadığını açıkça gösterdi. Orman canlıları açısından orası sıradan ağaç değil, tepelerde kurulmuş ortak kullanım merkezi gibi işliyor.

Peki hayvanlar neden aynı ağacı seçiyor? Cevap dalların yapısında saklı.

Peki hayvanlar neden aynı ağacı seçiyor? Cevap dalların yapısında saklı.

Uzmanlara göre boğucu incir ağaçları tropikal ekosistemde adeta yaşam istasyonu görevi görüyor. Besin kaynağı sağlıyor, saklanma alanı sunuyor ve tepeler arasında geçiş koridoru oluşturuyor. Geniş ve düz dallar ise toprak zemine benzer yüzey yaratıyor. Yerden uzak yaşayan memeliler için güvenli alan anlamına geliyor.

Özellikle iki parmaklı tembel hayvanların yere inmeden ihtiyaç gidermesi dikkat çekti. Daha önce toprağa indikleri düşünülüyordu ancak görüntüler, bazılarının dallardaki platformları tercih ettiğini gösterdi. Özellikle yavrulu dişiler için yırtıcılardan uzak kalmak büyük avantaj sağlıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
