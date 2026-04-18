Kosta Rika’da Hayvanların Ortak Kullandığı 'Tuvalet Ağacı' Ortaya Çıktı

Uzmanlara göre boğucu incir ağaçları tropikal ekosistemde adeta yaşam istasyonu görevi görüyor. Besin kaynağı sağlıyor, saklanma alanı sunuyor ve tepeler arasında geçiş koridoru oluşturuyor. Geniş ve düz dallar ise toprak zemine benzer yüzey yaratıyor. Yerden uzak yaşayan memeliler için güvenli alan anlamına geliyor.

Özellikle iki parmaklı tembel hayvanların yere inmeden ihtiyaç gidermesi dikkat çekti. Daha önce toprağa indikleri düşünülüyordu ancak görüntüler, bazılarının dallardaki platformları tercih ettiğini gösterdi. Özellikle yavrulu dişiler için yırtıcılardan uzak kalmak büyük avantaj sağlıyor