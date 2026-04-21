Karınca ve Sinekleri Evden Anında Kaçıran Doğal Yöntem

Haşere kontrol uzmanlarına göre beyaz sirke, karınca ve sinekleri uzak tutmak için en pratik yöntemlerden biri. Keskin kokusu nedeniyle yiyecek kokularını bastırıyor, böylece böceklerin eve yönelmesini zorlaştırıyor. Karıncalar genelde kırıntı, şekerli gıda ve açıkta kalan yiyecekleri takip ederek ilerliyor. Sinekler ise çöp kutuları, giderler ve nemli alanlara yöneliyor. Sirke kokusu, bu alanları onlar için cazip olmaktan çıkarabiliyor.

Uygulama oldukça kolay. Sprey şişesine eşit miktarda su ve beyaz sirke ekleyip karıştırmak yeterli. Ardından pencere kenarları, kapı eşikleri, mutfak tezgah altı, çöp çevresi ve lavabo kenarlarına sıkılabiliyor. Düzenli kullanım halinde özellikle sıcak günlerde eve girişlerin azaldığı belirtiliyor.