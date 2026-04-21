Karınca ve Sinekleri Evden Anında Kaçıran Doğal Yöntem

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 13:10

Havaların ısınmasıyla evlerde istenmeyen misafirler de ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle karıncalar ve sinekler mutfakları hızla hedef alıyor. Yaz gelmeden önlem almak ise büyük fark yaratıyor. Uzmanlara göre çözüm market raflarında değil mutfakta saklı. Üstelik maliyeti de oldukça düşük.

Karınca ve sineklerin en sevmediği koku meğer sirkeymiş

Haşere kontrol uzmanlarına göre beyaz sirke, karınca ve sinekleri uzak tutmak için en pratik yöntemlerden biri. Keskin kokusu nedeniyle yiyecek kokularını bastırıyor, böylece böceklerin eve yönelmesini zorlaştırıyor. Karıncalar genelde kırıntı, şekerli gıda ve açıkta kalan yiyecekleri takip ederek ilerliyor. Sinekler ise çöp kutuları, giderler ve nemli alanlara yöneliyor. Sirke kokusu, bu alanları onlar için cazip olmaktan çıkarabiliyor.

Uygulama oldukça kolay. Sprey şişesine eşit miktarda su ve beyaz sirke ekleyip karıştırmak yeterli. Ardından pencere kenarları, kapı eşikleri, mutfak tezgah altı, çöp çevresi ve lavabo kenarlarına sıkılabiliyor. Düzenli kullanım halinde özellikle sıcak günlerde eve girişlerin azaldığı belirtiliyor.

Sadece sirke yetmiyor, evin cazibesini de azaltmak gerekiyor

Uzmanlara göre kalıcı sonuç almak için kokulu çözümler tek başına yeterli olmayabiliyor. Karıncalar, bıraktıkları iz sayesinde kolonilerini yiyeceğe çağırıyor. Tarçın ya da kahve telvesi gibi yoğun kokular, izlerin dağılmasına yardımcı olabiliyor. Sinekler ise nane, fesleğen, lavanta ve okaliptüs kokusundan hoşlanmıyor. Pencere önüne yerleştirilen saksılar ya da doğal yağlar da destekleyici yöntem olarak öne çıkıyor.

En etkili adım ise yaşam alanını daha az çekici hale getirmek. Kırıntıları anında temizlemek, çöpleri geciktirmeden çıkarmak, giderleri düzenli temizlemek ve kuru gıdaları kapalı kaplarda saklamak büyük önem taşıyor. Yaz boyunca mutfakta karınca sırası görmek ya da köşelerde sineklerle uğraşmak istemeyenler için erken önlem her zaman daha avantajlı kabul ediliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
