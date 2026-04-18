Fayans Aralarını 10 Dakikada Temizleyen Yöntem: 1 Çay Kaşığı Yetiyor

Derz dolguları gözenekli yapısı sayesinde nemi içine hapsediyor. Duş sonrası oluşan sıcak ve buharlı ortam, kararmaların ortaya çıkması için ideal koşulları oluşturuyor. Özellikle köşeler, silikon kenarlar ve suyun uzun süre kaldığı alanlar daha hızlı etkileniyor. Yüzey kuru görünse bile derz içinde kalan nem, zamanla siyah izlerin tekrar ortaya çıkmasına neden oluyor.

Temizlik uzmanlarına göre karbonat, fayans aralarındaki kararmaları temizlemede en etkili doğal seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Koku giderici özelliğinin yanında yüzeydeki kirleri sökme konusunda oldukça başarılı.

Hafif aşındırıcı yapısı sayesinde yüzeye zarar vermeden temizlik sağlıyor. Alkali yapısı sayesinde derz dolgularını yıpratmıyor. Sirke gibi asidik ürünlere kıyasla daha güvenli kabul ediliyor. Aynı zamanda ev ortamında rahatlıkla kullanılabilecek bir alternatif sunuyor.