Fayans Aralarını 10 Dakikada Temizleyen Yöntem: 1 Çay Kaşığı Yetiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 15:20

Banyoda fayans aralarında oluşan siyah izler çoğu kişinin ortak derdi haline geliyor. Nemli ortam, sıcaklık ve su bu görüntüyü kaçınılmaz kılıyor. Görsel açıdan rahatsız eden durum aynı zamanda hijyen kaygısı yaratıyor. Pahalı temizlik ürünleri çoğu zaman beklenen etkiyi vermiyor. Aslında evde bulunan basit malzemelerle oldukça pratik sonuç almak mümkün.

Fayans aralarındaki siyah lekeler neden bu kadar hızlı oluşuyor ve kalıcı hale geliyor?

Derz dolguları gözenekli yapısı sayesinde nemi içine hapsediyor. Duş sonrası oluşan sıcak ve buharlı ortam, kararmaların ortaya çıkması için ideal koşulları oluşturuyor. Özellikle köşeler, silikon kenarlar ve suyun uzun süre kaldığı alanlar daha hızlı etkileniyor. Yüzey kuru görünse bile derz içinde kalan nem, zamanla siyah izlerin tekrar ortaya çıkmasına neden oluyor.

Temizlik uzmanlarına göre karbonat, fayans aralarındaki kararmaları temizlemede en etkili doğal seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Koku giderici özelliğinin yanında yüzeydeki kirleri sökme konusunda oldukça başarılı. 

Hafif aşındırıcı yapısı sayesinde yüzeye zarar vermeden temizlik sağlıyor. Alkali yapısı sayesinde derz dolgularını yıpratmıyor. Sirke gibi asidik ürünlere kıyasla daha güvenli kabul ediliyor. Aynı zamanda ev ortamında rahatlıkla kullanılabilecek bir alternatif sunuyor.

Sadece 1 çay kaşığı karbonat ile 10 dakikada fayans araları nasıl temizleniyor?

Karbonat ile hazırlanan karışım sayesinde fayans aralarındaki siyah izler kısa sürede ortadan kaldırılabiliyor. Üstelik yoğun temizlik gerektirmeden birkaç adımda sonuç almak mümkün.

  • Sprey şişesine 1 çay kaşığı karbonat eklenir, üzerine su ilave edilerek karışım çalkalanır.

  • Hazırlanan karışım kararmış derz aralarına sıkılır ve yaklaşık 10 dakika beklenir.

  • Alternatif olarak karbonat ile az miktarda su karıştırılarak macun kıvamı elde edilir ve doğrudan yüzeye uygulanır.

  • Yumuşak kıllı fırça yardımıyla yüzey nazikçe ovulur, izlerin kolayca çıktığı görülür.

  • Sonrasında yüzey su ile durulanır ve kalıntılar temizlenir.

  • Son adımda hafifçe tekrar sprey uygulanır ve yüzey kendi halinde kurumaya bırakılır.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
