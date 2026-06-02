Çocuğunuzun En İyi Olduğu Alanı Buluyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 12:49
Her çocuğun kendini gösterdiği bir alan vardır. Kimisi sanatını hayal gücüyle birleştirirken, kimisi de spor yeteneğini konuşturur. Bu testte verdiğiniz cevaplara göre çocuğunuzun iyi olduğu alanı bulmaya çalışıyoruz!

1. Arkadaş ortamında genelde nasıl biridir?

2. Çocuğunuz bir problemle karşılaştığında genelde nasıl davranır?

3. Okulda en sevdiği etkinlik hangisidir?

4. Yeni bir oyuncağı/eşyası olduğunda ilk ne yapar?

5. Bir şey öğrenirken nasıl daha iyi öğrenir?

6. Evde en sık yaptığı şeylerden biri aşağıdaki şıklardan hangisidir?

7. Bir yarışma olsa hangisine katılmak isterdi?

8. En çok hangi hediyeye sevinir?

Bilim!

Çocuğunuzun bu hayattaki en güçlü yönlerinden biri de etrafına olan merakı! Sürekli sorgulamaya ve yeni şeyler öğrenmeye bayılıyor. Olayların mantığını çözmekten çok büyük keyif alıyor. Sadece ezber yapmak yerine olayların nasıl geliştiğini gerçekten anlamaya çalışıyor. Ayrıca kendi başına bir şeyler üretmekten de oldukça zevk alıyor.

Sanat!

Çocuğunuzun hayal gücünün oldukça yaratıcı olduğunu söyleyebiliriz. Olaylara bakış açısı da oldukça duygusal. Bu duygusallık onun yaratıcılığını da tetikleyen en güçlü etkenlerden biridir. Resim yapmak, müzik dinlemek, dans etmek... Sanatın hangi dalı olursa olsun onun için sadece eğlence değil aynı zamanda kendini ifade etme biçimlerinden biridir.

Spor!

Enerjisi hiç bitmeyen bir çocuğunuz varsa onun spor alanında oldukça güçlü bir yanının olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli hareket halinde olurlar ve yarışma yapmaya bayılırlar. Ayrıca sporcu ruhlu çocukların daha çok disiplinli olmaya meyilli olduklarını da hatırlatalım. Kaybetseler bile denemekten asla vazgeçmezler. Hareket etmek onlar için bir yaşam nedeni.

İnsan ilişkileri!

Çocuğunuzun en güçlü tarafının insan ilişkileri olduğunu söylemeliyiz. Arkadaş edinmekte hiç zorlanmıyorlar ve çevresindeki insanlarla çok kolay bir şekilde iletişim kurabiliyorlar. Sosyal zekaları oldukça yüksektir ve çevresindeki insanların duygularını hızlı bir şekilde anlayabilirler. Ayrıca empati yetenekleri de oldukça gelişmiştir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
