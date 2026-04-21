Çölün Kalbine 165 Gökdelenden Oluşan Koca Şehir İnşa Edilecek

'The Spine' adı verilen proje, Yeni Kahire bölgesinde yaklaşık 2.4 milyon metrekarelik alana kurulacak. Planlamaya göre alanda 165 kule yer alacak ve kuleler konut, ticaret, ofis, turizm ve yaşam alanları olarak kullanılacak. En dikkat çeken detaylardan biri ise toplam alanın yüzde 70’inin yeşil ve açık alanlara ayrılması oldu. Yani gökdelenlerin arasında geniş parklar, yürüyüş yolları ve sosyal alanlar bulunacak.

Yetkililer projeyi yalnızca emlak yatırımı olarak görmüyor. Açıklamalara göre karbon salımını azaltan sistemler, gürültüyü düşüren şehir planı ve yapay zeka destekli altyapılar da projeye dahil edilecek. Hatta bazı kaynaklar The Spine için 'Mısır’ın ilk akıllı bilişsel şehri' yorumunu yaptı. Amaç, yaşamakla çalışmayı aynı bölgede buluşturan modern şehir modeli kurmak.