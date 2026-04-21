Çölün Kalbine 165 Gökdelenden Oluşan Koca Şehir İnşa Edilecek

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 12:05

Mısır’dan yine ses getiren hamle geldi. Kahire’nin doğusunda devasa şehir projesi resmen tanıtıldı. Projede tam 165 gökdelen yer alacak. Yatırım bedeli ise 27 milyar dolar olarak açıklandı. Çöl arazisine kurulacak yeni merkez şimdiden dünya gündemine girdi.

165 kule, milyonlarca metrekare alan ve çölün ortasında yükselen yeni merkez

'The Spine' adı verilen proje, Yeni Kahire bölgesinde yaklaşık 2.4 milyon metrekarelik alana kurulacak. Planlamaya göre alanda 165 kule yer alacak ve kuleler konut, ticaret, ofis, turizm ve yaşam alanları olarak kullanılacak. En dikkat çeken detaylardan biri ise toplam alanın yüzde 70’inin yeşil ve açık alanlara ayrılması oldu. Yani gökdelenlerin arasında geniş parklar, yürüyüş yolları ve sosyal alanlar bulunacak.

Yetkililer projeyi yalnızca emlak yatırımı olarak görmüyor. Açıklamalara göre karbon salımını azaltan sistemler, gürültüyü düşüren şehir planı ve yapay zeka destekli altyapılar da projeye dahil edilecek. Hatta bazı kaynaklar The Spine için 'Mısır’ın ilk akıllı bilişsel şehri' yorumunu yaptı. Amaç, yaşamakla çalışmayı aynı bölgede buluşturan modern şehir modeli kurmak.

27 milyar dolarlık dev yatırımın arkasında büyük hedef var

Projeye yaklaşık 27 milyar dolar kaynak ayrıldı. Geliştirme süreci Talaat Moustafa Group ile National Bank of Egypt ortaklığında yürütülüyor. Açıklanan rakamlara göre 55 bin doğrudan, 100 binden fazla dolaylı istihdam sağlanacak. Uzun vadede devlet gelirlerine milyarlarca dolarlık vergi katkısı beklendiği de paylaşıldı.

Elbette projeye temkinli yaklaşanlar da var. Daha önce açıklanan bazı mega projelerde doluluk oranı, ulaşım bağlantıları, yaşam maliyeti ve altyapı sorunları tartışılmıştı. Su kaynakları, enerji ihtiyacı ve çöl ikliminde sürdürülebilir yaşam konusu da soru işareti yaratıyor. Yine de plan başarıya ulaşırsa Mısır’ın ekonomik vitrini haline gelebilir ve Kuzey Afrika’nın en dikkat çeken yeni merkezlerinden biri olabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
