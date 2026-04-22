Dünyanın En Büyük Kütüphanesi ile Tanışın! 170 Milyon Eser Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 13:43

Dünyada milyonlarca kitabı aynı çatı altında toplayan yerler var. Ancak içlerinden biri ölçeğiyle herkesi geride bırakıyor. Washington D.C.’de yer alan ABD Kongre Kütüphanesi, yüzyıllardır büyümeye devam ediyor. Raflarında kitaplardan haritalara kadar sayısız eser bulunuyor. Üstelik kapıları artık dijital dünyaya da açılmış durumda.

Bir yangın sonrası yeniden doğdu, Thomas Jefferson devreye girdi

ABD Kongre Kütüphanesi 1800 yılında kuruldu. Ancak kurumun kaderini değiştiren olay 1814 yılında yaşandı. İngiliz ordusu Washington’u işgal ettiğinde kütüphanedeki tüm koleksiyon yanarak yok oldu. Bilginin merkezi sayılan yerde geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı.

Tam o sırada ABD’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson devreye girdi. Kişisel arşivindeki 6 bin 487 kitabı devlete satarak kütüphanenin yeniden kurulmasını sağladı. Jefferson yalnızca kitap bağışlamadı, aynı zamanda daha geniş bir vizyon sundu. Ona göre kütüphane sadece siyaset değil, insanlığın tüm bilgisini kapsamalıydı. Günümüzde 470 farklı dilde eser bulunması da o bakış açısının devamı kabul ediliyor.

170 milyon eser, milyonlarca kitap ve durmadan büyüyen arşiv

Kongre Kütüphanesi bugün sayılarla anlatılması zor büyüklüğe ulaşmış durumda. Koleksiyonda 38 milyon kitap, 14 milyon fotoğraf, 5,5 milyon harita ve 8 milyon nota yer alıyor. Tüm eserler Jefferson, Adams ve Madison binalarında korunuyor.

Üstelik arşiv her gün genişliyor. Ortalama 15 bin yeni öğe koleksiyona ekleniyor. İçerikte yalnızca ABD tarihine ait belgeler yok. Ludwig van Beethoven el yazması notalarından yerli Amerikan kültürüne ait nadir kayıtlara, ilk baskı kitaplardan modern dijital medyaya kadar çok geniş yelpaze bulunuyor. Kısacası burası yalnızca kütüphane değil, insanlığın hafızası gibi çalışıyor.

Dijital çağda tüm dünyaya açıldı

2016 yılından beri kurumun başında Carla Hayden yer alıyor. Aynı zamanda göreve atanan ilk kadın olarak tarihe geçti. Hayden döneminde kütüphane dijital dönüşüm için önemli adımlar attı ve koleksiyonun büyük kısmı çevrim içi erişime açıldı.

Bugün dünyanın herhangi bir yerinden tarihi mektupları incelemek, 1800’lü yıllara ait fotoğraflara bakmak ya da eski haritaları görüntülemek mümkün. Her yıl 1,8 milyon ziyaretçi ağırlayan Kongre Kütüphanesi artık yalnızca raflardan oluşan alan değil. 200 yılı aşan geçmişiyle yaşayan kültür merkezi olarak varlığını sürdürüyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
