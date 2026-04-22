Dünyanın En Büyük Kütüphanesi ile Tanışın! 170 Milyon Eser Var

Kongre Kütüphanesi bugün sayılarla anlatılması zor büyüklüğe ulaşmış durumda. Koleksiyonda 38 milyon kitap, 14 milyon fotoğraf, 5,5 milyon harita ve 8 milyon nota yer alıyor. Tüm eserler Jefferson, Adams ve Madison binalarında korunuyor.

Üstelik arşiv her gün genişliyor. Ortalama 15 bin yeni öğe koleksiyona ekleniyor. İçerikte yalnızca ABD tarihine ait belgeler yok. Ludwig van Beethoven el yazması notalarından yerli Amerikan kültürüne ait nadir kayıtlara, ilk baskı kitaplardan modern dijital medyaya kadar çok geniş yelpaze bulunuyor. Kısacası burası yalnızca kütüphane değil, insanlığın hafızası gibi çalışıyor.