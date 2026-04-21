article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Hayır Diyememek Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 17:04

Bazı insanlar istemediği halde evet der. Kırmaktan korktuğu için kendini geri plana atar. Başkalarını üzmemek adına sınır çizemez. Zamanla kendi ihtiyaçlarını bile unutabilir. Psikolojiye göre bunun altında derin nedenler yatabilir. Hayır diyememek çoğu zaman kibarlık ya da fedakarlık gibi görülür. Oysa uzmanlara göre sürekli başkalarını memnun etmeye çalışma hali, geçmişten gelen savunma mekanizması olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fawn Response nedir ve neden ortaya çıkar?

Travma karşısında verilen tepkiler denildiğinde çoğu kişi savaş, kaç ya da donakalma tepkilerini bilir. Ancak psikolojiye göre dördüncü bir tepki daha bulunuyor. Fawn response yani boyun eğme tepkisi, kişinin tehdit hissettiğinde karşı tarafı memnun etmeye yönelmesini ifade eder.

Travma terapisti Pete Walker tarafından yaygınlaştırılan kavrama göre kişi, karşısındakini mutlu ederse zarar görmeyeceğine inanır. Özellikle çocukluk döneminde duygusal ihmal ya da baskı yaşayan bireylerde sık görülür. Çocuk, sevgi görmek için uyumlu olmak zorunda kaldığında yetişkinlikte de aynı kalıbı sürdürebilir.

Sürekli insan memnun etmek psikolojide ne ifade ediyor?

People-pleasing yani herkesi memnun etmeye çalışma davranışı, psikolojide öz değer sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Harriet Braiker’ın çalışmaları, kişinin sürekli onay aramasının zamanla sağlıksız hale gelebildiğini ortaya koyuyor.

Koşullu sevgiyle büyüyen kişiler, yalnızca iyi davrandığında sevileceğine inanabiliyor. Bu nedenle hayır demek yerine susmayı, katlanmayı ya da kendini geri çekmeyi seçiyorlar. Dışarıdan uyumlu görünen tavır, içeride yoğun kaygı ve reddedilme korkusu taşıyabiliyor.

Hayır diyememek nasıl aşılır?

Uzmanlara göre ilk adım, davranış kalıbını fark etmekten geçiyor. Kişinin gerçekten ne istediğini anlaması ve kendi ihtiyaçlarını önemsemeyi öğrenmesi büyük önem taşıyor. Küçük konularda sınır koymak, zamanla özgüveni artırabiliyor.

Travma odaklı terapi yöntemleri, özellikle EMDR ve beden temelli yaklaşımlar, geçmişten gelen korkuların işlenmesine yardımcı olabiliyor. Psikologlara göre sınır çizmek bencillik değil, ruh sağlığını koruyan sağlıklı bir beceridir. Dengeli ilişkiler fedakârlıkla değil, karşılıklı saygıyla kurulur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın