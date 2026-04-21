Psikolojiye Göre Hayır Diyememek Ne Anlama Geliyor?

Travma karşısında verilen tepkiler denildiğinde çoğu kişi savaş, kaç ya da donakalma tepkilerini bilir. Ancak psikolojiye göre dördüncü bir tepki daha bulunuyor. Fawn response yani boyun eğme tepkisi, kişinin tehdit hissettiğinde karşı tarafı memnun etmeye yönelmesini ifade eder.

Travma terapisti Pete Walker tarafından yaygınlaştırılan kavrama göre kişi, karşısındakini mutlu ederse zarar görmeyeceğine inanır. Özellikle çocukluk döneminde duygusal ihmal ya da baskı yaşayan bireylerde sık görülür. Çocuk, sevgi görmek için uyumlu olmak zorunda kaldığında yetişkinlikte de aynı kalıbı sürdürebilir.