Psikologlara Göre Karizmatik İnsanların Kullandığı 4 Beden Dili Hareketi

Psikologlara göre aynalama, karşıdaki kişinin beden dili, konuşma temposu ya da duruşuna uyum sağlama davranışı olarak tanımlanıyor. UCLA’dan Prof. Marco Iacoboni’nin ayna nöron araştırmaları, insanların karşısındaki kişiyle senkron kurduğunda daha güçlü empati geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Doğru uygulandığında karşı tarafta “beni anlıyor” hissi oluşuyor. Ancak hareketlerin birebir ve anında kopyalanması yapay durabilir. Uzmanlara göre birkaç saniyelik doğal gecikmeyle yapılan uyum davranışı çok daha etkili sonuç veriyor.