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Distopya Severlerin Radarına Alması Gereken "Iussum" Raflarda

Distopya Severlerin Radarına Alması Gereken "Iussum" Raflarda

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 15:56
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Edebiyat dünyasında bilim kurgu ve distopya türü altın çağını yaşarken, yerli literatüre sarsıcı ve taptaze bir evren eklendi: Iussum. 2006 doğumlu genç yazar Dide Çalışkan'ın o cesur kalemiyle sınıf savaşlarının, ağır sistem eleştirilerinin ve özgürlük mücadelesinin en sert halini barındıran bu karanlık dünyaya gelin yakından bakalım!

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Her şey iki yüz yıl önce dünyayı ve insanlığı tamamen sıfırlayan Son Savaş ile başlıyor.

Her şey iki yüz yıl önce dünyayı ve insanlığı tamamen sıfırlayan Son Savaş ile başlıyor.

Kitabın kapılarını araladığımızda, insanlığı ve tüm bildiklerimizi ortadan kaldıran küresel bir felaketle karşılaşıyoruz. Bu yıkımın ardından küllerinden doğan ama içinde yaşamanın bedelinin özgürlüğünüz olduğu İussum'un karanlık dünyası bizi karşılıyor.

Her şeyin 'Tek Bir Emir' üzerine kurulduğu distopik düzende hayat; fabrikalarda ve madenlerde çürüyen işçilerden en tepedeki yöneticilere kadar herkesin aynı zincire bağlandığı bir yer.

Bu sistemde bireyselliğe yer yok, herkes birer numaradan ibaret.

Günlük sadece 2 saatlik bir kişisel vakit tanınıyor ve sistem buna ideal, hatta gereğinden fazla diyor.

Düzen, insanların hayal kurma yetisini bile kontrol altında tutuyor. Çünkü bu dünyada alt sınıflar, sadece en üst tabaka olan 'P'lerin hayallerini gerçekleştirmek için birer köle gibi çalışıyor.

Kitabın başında yazar Dide Çalışkan'ın kendi çizimi olan bir harita da yer alıyor.

Genç bir kimyagerin kötü şansı onu geri dönüşü olmayan ölümcül bir göreve sürüklüyor.

Genç bir kimyagerin kötü şansı onu geri dönüşü olmayan ölümcül bir göreve sürüklüyor.

Hikayenin merkezinde, İussum’un önde gelen kimyagerlerinden biri olan 089-BK yer alıyor. Üzerinde uğraştığı deney, zamanında yiyemediği bir yumruk ve peşini bırakmayan kötü şansı birleşince işler kontrolden çıkıyor. Karakterimiz, kendisini İussum’da ölümcül olarak bilinen Atlas Görevi’ne gitmek zorunda kalmış olarak buluyor. Bu görev esnasında kurduğu dostluklar, ailesine dönme mücadelesi ve şahit olduğu yerler ise zihninde tek bir soruyu doğuruyor. Belki de İussum, iddia edildiği kadar mükemmel değildir?

Genç yazar Dide Çalışkan İussum evrenini detaylarıyla anlatıyor.

Kitabın arkasındaki isim en az hikayenin kendisi kadar dikkat çekici. Dide Çalışkan, 2006 Ankara doğumlu genç bir yetenek. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen yazarlık geçmişi aslında çocukluğuna dayanıyor.

İlk kitabını ilkokul sıralarında yazan Dide, roman yazma tutkusuna asıl olarak 2020 pandemi döneminde sıkı sıkıya bağlanmış. Şu an bir yandan üniversite hayatında ayakta kalmaya çalışırken, diğer yandan kelimeleriyle yepyeni dünyalar inşa ediyor.

Kendine has felsefesiyle, distopik kurguları sevenlerin kesinlikle şans vermesi gereken İussum, BKM Kitap raflarında okurlarını bekliyor. Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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