Distopya Severlerin Radarına Alması Gereken "Iussum" Raflarda

Kitabın kapılarını araladığımızda, insanlığı ve tüm bildiklerimizi ortadan kaldıran küresel bir felaketle karşılaşıyoruz. Bu yıkımın ardından küllerinden doğan ama içinde yaşamanın bedelinin özgürlüğünüz olduğu İussum'un karanlık dünyası bizi karşılıyor.

Her şeyin 'Tek Bir Emir' üzerine kurulduğu distopik düzende hayat; fabrikalarda ve madenlerde çürüyen işçilerden en tepedeki yöneticilere kadar herkesin aynı zincire bağlandığı bir yer.

Bu sistemde bireyselliğe yer yok, herkes birer numaradan ibaret.

Günlük sadece 2 saatlik bir kişisel vakit tanınıyor ve sistem buna ideal, hatta gereğinden fazla diyor.

Düzen, insanların hayal kurma yetisini bile kontrol altında tutuyor. Çünkü bu dünyada alt sınıflar, sadece en üst tabaka olan 'P'lerin hayallerini gerçekleştirmek için birer köle gibi çalışıyor.

Kitabın başında yazar Dide Çalışkan'ın kendi çizimi olan bir harita da yer alıyor.