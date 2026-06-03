Distopya Severlerin Radarına Alması Gereken "Iussum" Raflarda
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Edebiyat dünyasında bilim kurgu ve distopya türü altın çağını yaşarken, yerli literatüre sarsıcı ve taptaze bir evren eklendi: Iussum. 2006 doğumlu genç yazar Dide Çalışkan'ın o cesur kalemiyle sınıf savaşlarının, ağır sistem eleştirilerinin ve özgürlük mücadelesinin en sert halini barındıran bu karanlık dünyaya gelin yakından bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey iki yüz yıl önce dünyayı ve insanlığı tamamen sıfırlayan Son Savaş ile başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç bir kimyagerin kötü şansı onu geri dönüşü olmayan ölümcül bir göreve sürüklüyor.
Genç yazar Dide Çalışkan İussum evrenini detaylarıyla anlatıyor.
Kendine has felsefesiyle, distopik kurguları sevenlerin kesinlikle şans vermesi gereken İussum, BKM Kitap raflarında okurlarını bekliyor. Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın