Dünyada Arabaların Yasak Olduğu 6 Sessiz Kasaba!

Atina’dan feribotla yaklaşık iki saat uzaklıktaki Hydra Adası, Yunanistan’ın en ikonik noktalarından sayılıyor. 18. ve 19. yüzyılda gemicilik merkezi olarak öne çıkan ada, sonraki yıllarda sanatçılar ve ünlü isimlerin uğrak noktası haline geldi. Şarkıcı Leonard Cohen’in de burada yaşadığı biliniyor.

Hydra’da gerçek anlamda kara yolu ağı bulunmuyor. Bu yüzden otomobil görmek neredeyse imkansız. Ulaşım çoğunlukla yürüyerek sağlanıyor, yük taşımada ise eşeklerden yararlanılıyor. Deniz kenarında kahve içip sessiz sokaklarda dolaşmak burada günlük hayatın parçası.