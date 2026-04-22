Dünyada Arabaların Yasak Olduğu 6 Sessiz Kasaba!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 15:14

Otomobiller artık hayatın her yerinde. Gürültü, trafik ve korna sesi çoğu şehirde günlük rutine dönüştü. Ancak dünyada hala arabasız yaşamayı sürdüren noktalar var. Kimi doğasını korumak istiyor, kimi sakinliğini kaybetmek istemiyor. Sonuç ise oldukça etkileyici manzaralar ortaya çıkarıyor.

Reklam

Mackinac Adası, Michigan: 1898’den beri direksiyon yasak

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Island, modern çağda geçmişte kalmış hissi veren nadir yerlerden. Sokaklarda otomobil yerine at arabaları ilerliyor, bisiklet kullanan insanlar adanın ritmini belirliyor. Sessizlik o kadar dikkat çekici ki ilk anda fark ediliyor.

Adada motorlu araç yasağı 1898 yılında başladı. O dönem at arabacıları 'tehlikeli motorsuz atsız taşıtlar' olarak gördükleri otomobillere karşı çıktı ve karar meclisten geçti. Günümüzde yasak hala sürüyor. Sadece acil durum araçlarına izin veriliyor. Üstelik ABD’de üzerinde otomobil kullanılmayan tek eyalet yolu da burada bulunuyor.

Monhegan Adası, Maine: Sanatçıların kaçış noktası

Atlantik Okyanusu’nun ortasında yer alan Monhegan Island, kayalık kıyıları, çam ağaçları ve vahşi doğasıyla tanınıyor. Uzun yıllardır ressamlar, yazarlar ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için sığınak olarak görülüyor. Adada 150 yılı aşkın geçmişe sahip sanatçı kolonisi yer alıyor.

Otomobillere izin verilmemesi, adanın ruhunu koruyan en önemli detaylardan. Sadece tedarik araçları ve acil servisler hareket edebiliyor. Ada oldukça küçük olduğu için yürüyerek gezmek en yaygın yöntem. Burada acele etmek yerine yavaşlamak normal kabul ediliyor.

Hydra Adası, Yunanistan: Yollar yok, eşekler var

Atina’dan feribotla yaklaşık iki saat uzaklıktaki Hydra Adası, Yunanistan’ın en ikonik noktalarından sayılıyor. 18. ve 19. yüzyılda gemicilik merkezi olarak öne çıkan ada, sonraki yıllarda sanatçılar ve ünlü isimlerin uğrak noktası haline geldi. Şarkıcı Leonard Cohen’in de burada yaşadığı biliniyor.

Hydra’da gerçek anlamda kara yolu ağı bulunmuyor. Bu yüzden otomobil görmek neredeyse imkansız. Ulaşım çoğunlukla yürüyerek sağlanıyor, yük taşımada ise eşeklerden yararlanılıyor. Deniz kenarında kahve içip sessiz sokaklarda dolaşmak burada günlük hayatın parçası.

Daufuskie Adası, South Carolina: Golf arabalarıyla hayat

South Carolina kıyısındaki Daufuskie Adası’na yalnızca tekneyle ulaşılabiliyor. Ana karaya köprüyle bağlı olmaması, adayı doğal şekilde izole hâle getirmiş durumda. Tarihi oldukça eskiye uzanan bölgede yerli topluluklardan Gullah kültürüne kadar pek çok iz bulunuyor.

Adada klasik otomobil kullanımı yok denecek kadar az. İnsanlar ulaşım için çoğunlukla golf arabaları ya da bisiklet tercih ediyor. Deniz kıyıları, yıldızlı gökyüzü, sanat galerileri ve sakin yaşam temposu nedeniyle kalabalıktan kaçmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Giethoorn, Hollanda: Sokak yerine kanal var

Giethoorn için sık sık 'Hollanda’nın Venedik’i' deniliyor. Bunun nedeni kasabanın merkezinde yollar yerine kanalların yer alması. Su yolları arasında uzanan köprüler ve geleneksel evler masal atmosferi yaratıyor. Sessizlik ise en dikkat çeken ayrıntılardan.

Kasaba merkezinde otomobil yerine tekneler kullanılıyor. Kanallar yaklaşık 6 kilometre boyunca uzanıyor ve ulaşım büyük ölçüde su üzerinden sağlanıyor. Özellikle sabah erken saatlerde gidildiğinde ortam çok daha dingin hale geliyor.

Reklam

Zermatt, İsviçre: Matterhorn manzarasını egzoz bozmasın

İsviçre Alpleri’nin kalbinde yer alan Zermatt, kartpostalları andıran görüntüsüyle dünyaca ünlü. Kasabanın üzerinde yükselen Matterhorn, bölgenin simgesi kabul ediliyor. Kış sporları, dağ yürüyüşleri ve panoramik tren rotalarıyla her sezon ilgi görüyor.

Özel araçlar Zermatt’a alınmıyor. Ulaşım trenler, elektrikli otobüsler ve elektrikli taksilerle sağlanıyor. Kararın en önemli nedeni temiz havayı korumak. Böylece ziyaretçiler dağ manzarasını duman yerine kristal netliğinde görebiliyor.

İlginizi çekebilir:

Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
