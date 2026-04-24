article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gölün Altında 600 Yıllık Şehir Ortaya Çıktı: Hala Sapasağlam

Gökçe Cici
24.04.2026 - 10:19

Çin’de gölün altında saklanan kadim şehir yeniden konuşuluyor. Yüzlerce yıldır ayakta kalan taş yapılar görenleri şaşkına çeviriyor. Sular altında kalan yerleşim adeta zamanın durduğu nokta gibi duruyor. Uzmanlar burayı Çin’in Atlantis’i olarak anıyor. Hikayesi ise sanıldığından çok daha çarpıcı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

40 metre derinde kalan şehir, yıllara meydan okuyan haliyle dikkat çekiyor

Aslan Şehri olarak da bilinen Shi Cheng, Çin’in doğusundaki Zhejiang bölgesinde yer alıyordu. Kuruluşunun Doğu Han Hanedanlığı dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Uzun yıllar boyunca siyasi ve ticari merkez olarak kullanılan yerleşim, dönemin önemli noktalarından sayılıyordu. Geniş caddeleri, taş kapıları ve işlemeli yapılarıyla öne çıkan kentte ejderha, anka kuşu ve aslan figürleri bulunuyordu.

Şehrin surlarında klasik Çin kentlerinden farklı şekilde beş giriş kapısı yer alıyordu. Bugün dahi sokak düzeni, kemerli geçitleri ve yapı hatları seçilebiliyor. En dikkat çekici taraf ise taş yüzeylerin neredeyse zarar görmeden kalmış olması. Su altında geçen onca zamana rağmen kent, adeta dün terk edilmiş gibi görünüyor.

Peki şehir nasıl sular altında kaldı ve bugün nasıl geziliyor?

1959 yılında bölgede hidroelektrik santrali kurulmasına karar verildi. Proje kapsamında geniş alan suyla dolduruldu ve Shi Cheng tamamen gölün altında kaldı. Aynı süreçte yüz binlerce kişi başka bölgelere taşındı. Ardından ortaya çıkan Qiandao Gölü, şehrin üzerini örten dev örtüye dönüştü.

Yıllar sonra dalış ekipleri bölgeye indiğinde şaşırtıcı manzarayla karşılaştı. Suyun yapısı taşları aşındırmadığı için kent büyük ölçüde korunmuş haldeydi. Günümüzde özel izinli dalış turlarıyla ziyaret edilebiliyor. Araştırmacılar her sokak, kapı ve yapıyı tek tek inceleyerek şehrin tam haritasını çıkarmaya çalışıyor. Gizemi çözülse de etkisi hala ilk günkü kadar güçlü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın