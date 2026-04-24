Gölün Altında 600 Yıllık Şehir Ortaya Çıktı: Hala Sapasağlam

Aslan Şehri olarak da bilinen Shi Cheng, Çin’in doğusundaki Zhejiang bölgesinde yer alıyordu. Kuruluşunun Doğu Han Hanedanlığı dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Uzun yıllar boyunca siyasi ve ticari merkez olarak kullanılan yerleşim, dönemin önemli noktalarından sayılıyordu. Geniş caddeleri, taş kapıları ve işlemeli yapılarıyla öne çıkan kentte ejderha, anka kuşu ve aslan figürleri bulunuyordu.

Şehrin surlarında klasik Çin kentlerinden farklı şekilde beş giriş kapısı yer alıyordu. Bugün dahi sokak düzeni, kemerli geçitleri ve yapı hatları seçilebiliyor. En dikkat çekici taraf ise taş yüzeylerin neredeyse zarar görmeden kalmış olması. Su altında geçen onca zamana rağmen kent, adeta dün terk edilmiş gibi görünüyor.