2 Bin Yıllık Mısır Mumyasının İçine Baktılar! Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı

2 Bin Yıllık Mısır Mumyasının İçine Baktılar! Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 17:00

Antik Mısır mumyaları yıllardır gizemini koruyor. İçlerinde ne olduğu ise çoğu zaman tahminlerle konuşuluyordu. Araştırmacılar şimdi hastanelerde kullanılan gelişmiş tarama cihazlarını devreye soktu. Böylece sargılar açılmadan kalıntıların içine bakılabildi. Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça dikkat çekti.

Hastanede kullanılan cihazlar şimdi antik mumyaların sırlarını çözüyor.

Hastanede kullanılan cihazlar şimdi antik mumyaların sırlarını çözüyor.

Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Merkezi’nde araştırmacılar, gelişmiş CT tarayıcılarını antik Mısır mumyaları üzerinde kullandı. 

Normalde kırık kaburga, iç kanama ya da organ sorunlarını incelemek için kullanılan sistemler, gece saatlerinde müzeden getirilen mumyalar için çalıştırıldı. Böylece hassas sargılar sökülmeden kalıntıların iç yapısı görüntülendi.

Elde edilen 2D ve 3D görüntüler sayesinde kemik yapıları, yaş tahminleri, diş sağlığı ve geçmiş hastalık izleri incelendi. Uzmanlar bazı kişilerde eklem sorunları, kansızlık belirtileri ve diş çürükleri gibi sağlık ipuçlarına ulaştı. Yıllarca dokunulması riskli görülen kalıntılar, artık zarar verilmeden detaylı şekilde araştırılabiliyor.

Tarama sırasında ortaya çıkan bazı detaylar araştırmacıları bile şaşırttı.

Tarama sırasında ortaya çıkan bazı detaylar araştırmacıları bile şaşırttı.

En ilginç örneklerden birinde dışarıdan bakıldığında gizemli görünen paketlenmiş kalıntının kesilmiş kafa ya da kuş olduğu düşünüldü. Tarama sonrası gerçeğin çok daha farklı olduğu anlaşıldı. İçeride mumyalanmış insan ayağı vardı. Açılmadan yapılan inceleme sayesinde merak edilen soru kısa sürede yanıtlandı.

Görüntüler aynı zamanda eski mumyalama tekniklerini de ortaya koydu. Sargı katmanlarının arasına muskalar ve çeşitli nesneler yerleştirildiği görüldü. Araştırmacılara göre teknoloji sayesinde müzeler adeta adli inceleme laboratuvarına dönüşüyor. Daha önce dokunulamadığı için çözülemeyen pek çok sırın önümüzdeki yıllarda aydınlatılması bekleniyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
