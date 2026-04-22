Antik Mısır Şehrinin Altında Gizemli Yapı Bulundu! Binlerce Yıllık Kentten Yeni Sır Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 17:10

Mısır’da yapılan yeni araştırma dikkatleri eski bir kente çevirdi. Arkeologlar toprağın altında saklı kalan yapıya ulaştı. Keşif, gelişmiş tarama cihazları sayesinde ortaya çıktı. Buluntular arasında dini semboller de yer aldı. Uzmanlar şimdi alanın gerçek işlevini anlamaya çalışıyor.

Yaklaşık 6 bin yıllık antik kentte teknoloji devreye girdi

Keşif, Mısır’ın kuzeybatı Nil Deltası bölgesindeki Tell el-Fara’in alanında yapıldı. Antik çağda Per-Wadjet ve daha sonra Buto adıyla bilinen kent, yüzyıllar boyunca ayakta kaldıktan sonra 7. yüzyıl civarında terk edildi. Bölge, yıkılan ve yeniden inşa edilen yapılar nedeniyle katman katman tarihle kaplı durumda.

Yoğun çamur tabakaları, yer altı suyu ve geniş alan yapısı nedeniyle klasik kazılar uzun süredir oldukça zor ilerliyordu. Araştırmacılar ise uydu radarı ve elektrik direnç tomografisi adı verilen yöntemle toprağın altını taradı. Yerin altındaki yoğunluk farklarını ölçen sistem sayesinde daha önce fark edilmeyen noktalar tespit edildi.

Toprağın 3 ila 6 metre altında gizemli duvarlar ortaya çıktı

Ekip, Kom C adlı bölgede dikkat çeken 15 alan belirledi. Ardından kablolar ve metal elektrotlarla yapılan detaylı ölçümlerde toplam 1.332 veri toplandı. Sonuçlarda yaklaşık 25’e 20 metre boyutlarında, kerpiçten yapılmış kısmen gömülü yapı belirlendi. Yapı, kırık çömlek parçaları ve eski moloz tabakalarının altında saklanmış haldeydi.

Sonraki kazılar tarama sonuçlarını doğruladı. Yapının yaklaşık 2.600 yıllık olduğu ve Antik Mısır’ın 26. Hanedan dönemine uzandığı açıklandı. Uzmanlara göre gelişmiş üç boyutlu analizler, gömülü duvarları ve mimari sınırları net şekilde ortaya koydu.

Tapınak mı, rahip evi mi? Buluntular dikkat çekti

Kazılarda çok sayıda muska, ritüel objesi ve tanrı figürleri bulundu. Eserler arasında Isis, Horus, Taweret ve kentin koruyucu tanrıçası Wadjet tasvirleri yer aldı. Ayrıca babun, şahin ve cüce tanrı Patikos özelliklerini taşıyan sıra dışı hibrit figür de keşfedildi.

Uzmanlar tüm işaretlerin dini kullanıma işaret ettiğini düşünüyor. Alanın tapınak, cenaze ritüellerine hizmet eden kutsal kompleks ya da rahiplere ait yaşam alanı olabileceği belirtiliyor. Kesin sonucun ise gelecek sezon yapılacak yeni kazılarla netleşmesi bekleniyor. Antik kentin altında başka yapılar bulunabileceği ihtimali ise heyecanı artırdı.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
