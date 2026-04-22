Antik Mısır Şehrinin Altında Gizemli Yapı Bulundu! Binlerce Yıllık Kentten Yeni Sır Çıktı

Kazılarda çok sayıda muska, ritüel objesi ve tanrı figürleri bulundu. Eserler arasında Isis, Horus, Taweret ve kentin koruyucu tanrıçası Wadjet tasvirleri yer aldı. Ayrıca babun, şahin ve cüce tanrı Patikos özelliklerini taşıyan sıra dışı hibrit figür de keşfedildi.

Uzmanlar tüm işaretlerin dini kullanıma işaret ettiğini düşünüyor. Alanın tapınak, cenaze ritüellerine hizmet eden kutsal kompleks ya da rahiplere ait yaşam alanı olabileceği belirtiliyor. Kesin sonucun ise gelecek sezon yapılacak yeni kazılarla netleşmesi bekleniyor. Antik kentin altında başka yapılar bulunabileceği ihtimali ise heyecanı artırdı.