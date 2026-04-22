Bu Sokağın Tepesine Çıkmak Başarı Sayılıyor: Yürürken Nefes Kestiriyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 11:31

Bazı sokaklar manzarasıyla ünlü olur. Bazıları tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Ancak içlerinden biri yalnızca eğimiyle dünya çapında tanınıyor. Yeni Zelanda’daki Baldwin Street, yürümeyi bile zorlaştıran yapısıyla öne çıkıyor. Buraya çıkan herkes kısa sürede neden meşhur olduğunu anlıyor.

35 derecelik eğim nedeniyle yürümek bile ciddi efor istiyor

Baldwin Street, Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde yer alıyor ve 1987 yılından beri dünyanın en dik sokağı olarak tanınıyor. Yaklaşık 161 metre uzunluğundaki yol, yüzde 35 eğime sahip. En dik bölümde her 2,86 metre ilerleyen kişi yaklaşık 1 metre yükseliyor.

Bu nedenle kısa yürüyüş bile bacakları zorlayabiliyor. Yerel halkın bazı eşyaları sabitleyerek kullandığı, tekerlekli araçların kaymaması için ekstra önlem aldığı anlatılıyor. Sokağın üst bölümü asfalt yerine betonla kaplandı çünkü normal asfaltın böyle eğimde tutunması oldukça zor kabul ediliyor.

Her yıl binlerce top aşağı bırakılıyor, sokak yarış pistine dönüyor

Baldwin Street yalnızca eğimiyle değil, renkli etkinlikleriyle de tanınıyor. Her yıl düzenlenen Cadbury Jaffa Race sırasında binlerce turuncu şeker kaplı top sokağın zirvesinden aşağı bırakılıyor. Hangisinin önce varacağı büyük ilgiyle izleniyor.

Etkinlik zamanla şehrin simgelerinden biri hâline geldi. Hem yerel halk için sosyal organizasyon niteliği taşıyor hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Normal günlerde nefes kesen yokuş, etkinlik günlerinde dev eğlence alanına dönüşüyor.

Rekoru kaybetti, sonra geri aldı

2019 yılında Baldwin Street’in unvanı kısa süreliğine sarsıldı. Galler’de yer alan Ffordd Pen Llech adlı sokak daha dik olduğu iddiasıyla rekoru aldı. Açıklanan ölçümlerde eğimin yüzde 37,45 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Ancak ölçüm yöntemleri tartışma yarattı ve karar yeniden incelendi. 2020 yılında Guinness değerlendirmeyi güncelleyerek rekoru Baldwin Street’e geri verdi. Günümüzde yüz binlerce ziyaretçi yalnızca tepesine çıkmak için bölgeye gidiyor. Yerel sakinler için sıradan yol sayılan yer, turistler için adeta meydan okuma anlamı taşıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
