Bu Sokağın Tepesine Çıkmak Başarı Sayılıyor: Yürürken Nefes Kestiriyor

Baldwin Street, Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde yer alıyor ve 1987 yılından beri dünyanın en dik sokağı olarak tanınıyor. Yaklaşık 161 metre uzunluğundaki yol, yüzde 35 eğime sahip. En dik bölümde her 2,86 metre ilerleyen kişi yaklaşık 1 metre yükseliyor.

Bu nedenle kısa yürüyüş bile bacakları zorlayabiliyor. Yerel halkın bazı eşyaları sabitleyerek kullandığı, tekerlekli araçların kaymaması için ekstra önlem aldığı anlatılıyor. Sokağın üst bölümü asfalt yerine betonla kaplandı çünkü normal asfaltın böyle eğimde tutunması oldukça zor kabul ediliyor.