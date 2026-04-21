article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediniz Size Sürekli Mesaj Veriyor Olabilir! Gizli Dilleri Çözüldü

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 17:44

Kediler çoğu zaman gizemli canlılar olarak görülüyor. Sessiz durduklarında hiçbir şey anlatmıyormuş gibi sanılıyor. Oysa gerçek oldukça farklı çıktı. Bilim insanları kedilerin yüz hareketleriyle sürekli mesaj verdiğini ortaya koydu. Üstelik sandığımızdan çok daha karmaşık şekilde iletişim kuruyorlar.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler sanılandan çok daha sosyal çıktı, tam 276 farklı yüz ifadesi kullanıyorlar

Araştırmacılar kedilerin birbirine verdiği tepkileri uzun süre kayıt altına aldı ve toplam 276 farklı yüz ifadesi tespit etti. Açık ağız hareketleri, göz kırpmalar, göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi, bıyıkların öne ya da arkaya çekilmesi, kulakların farklı yönlere dönmesi gibi detayların hepsi iletişimin parçası olarak değerlendirildi. Yani kediler yalnızca miyavlayarak değil, yüz kaslarını kullanarak da konuşuyor.

Sonuçlara göre ifadelerin yüzde 45’i dostça, yüzde 37’si saldırgan anlam taşıyor. Kalan bölüm ise kararsız ya da yoruma açık sinyallerden oluşuyor. Uzmanlara göre kedilerin mesafeli canlılar olarak görülmesi büyük hata. Özellikle aynı evde yaşayan ya da sokakta koloni halinde hayat süren kediler arasında oldukça yoğun sosyal iletişim yaşanıyor.

Kulak, bıyık ve bakış hareketleri aslında açık mesaj veriyor

Araştırmada dostça anlarda kedilerin kulak ve bıyıklarını karşı tarafa doğru çevirdiği görüldü. Rahat göz kırpmaları, yumuşak bakışlar ve sakin yüz ifadesi de olumlu yaklaşım anlamına geliyor. Gergin anlarda ise kulaklar geriye yatıyor, bıyıklar geri çekiliyor, gözler sertleşiyor ve dudak yalama davranışı artıyor. Kedi sahiplerinin sık gördüğü o sessiz bakış savaşları aslında net mesajlar taşıyor.

Bilim insanları gelecekte geliştirilecek telefon uygulamalarıyla insanların kedilerini daha iyi anlayabileceğini düşünüyor. Hatta aynı evde yaşayan kedilerin uyumlu olup olmayacağı bile yüz ifadeleriyle önceden tahmin edilebilir. Kısacası kediler yıllardır konuşuyordu, insanlar sadece dili henüz çözememişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın