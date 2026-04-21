Kediniz Size Sürekli Mesaj Veriyor Olabilir! Gizli Dilleri Çözüldü

Araştırmacılar kedilerin birbirine verdiği tepkileri uzun süre kayıt altına aldı ve toplam 276 farklı yüz ifadesi tespit etti. Açık ağız hareketleri, göz kırpmalar, göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi, bıyıkların öne ya da arkaya çekilmesi, kulakların farklı yönlere dönmesi gibi detayların hepsi iletişimin parçası olarak değerlendirildi. Yani kediler yalnızca miyavlayarak değil, yüz kaslarını kullanarak da konuşuyor.

Sonuçlara göre ifadelerin yüzde 45’i dostça, yüzde 37’si saldırgan anlam taşıyor. Kalan bölüm ise kararsız ya da yoruma açık sinyallerden oluşuyor. Uzmanlara göre kedilerin mesafeli canlılar olarak görülmesi büyük hata. Özellikle aynı evde yaşayan ya da sokakta koloni halinde hayat süren kediler arasında oldukça yoğun sosyal iletişim yaşanıyor.