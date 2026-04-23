Bir Döneme Damga Vuran Ünlü YouTuber Ekibi 'Kafalar' Dağıldıklarını Açıkladı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 19:29

YouTube Türkiye’de en çok izlenen ekiplerinden Kafalar uzun süredir sessizliğini koruyordu. Yeni içeriklerin azalması ve ekip üyelerinin ayrı hareket etmesi dikkat çekiyordu. Son zamanlarda ortaya atılan dağılma iddiası sosyal medyada yeniden gündem oldu. Merak edilen soruların ardından açıklama Fatih Yasin’den geldi.

Fatih Yasin, YouTube kanalında yayınladığı videoda Kafalar ekibinin uzun süredir sorunlar yaşadığını söyledi

Kanal için yıllarca yoğun emek verdiğini anlatan Yasin, hem kamera önünde hem de arka planda büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Kendi hayatına zaman ayıramadığını söylemesi de dikkat çekti.

En çok konuşulan kısım ise “Bu saatten sonra Kafalar’dan eskisi gibi bir şey olmaz” sözleri oldu. Ekip içinde küslük olmadığını belirtse de eski düzenin geri gelmeyeceğini söylemesi, dağılma iddialarını daha da artırdı.

Asıl sebep ne? Sosyal medyada farklı iddialar konuşuluyor

Fatih Yasin doğrudan isim vermese de bazı izleyiciler açıklamaları Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’ya sitem olarak yorumladı. Özellikle sorumluluk yükünün eşit dağılmadığını ima eden sözler, ekip içinde uzun süredir gerilim yaşandığı düşüncesini güçlendirdi.

Öte yandan sosyal medyada farklı iddialar da dolaşıyor. Atakan Özyurt’un özel hayatı, ekip üyelerinin ayrı projelere yönelmesi ve son yıllarda kanalın eski temposunu kaybetmesi en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
