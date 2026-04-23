400 Yıl Boyunca Sahra Çölünün Ortasında Tek Başına Durdu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 23:42

Çöl denince çoğu kişinin aklına sonsuz kum tepeleri geliyor. Ancak Sahra’nın ortasında yıllarca tek başına yaşayan efsanevi bir ağaç vardı. Ténéré Ağacı olarak bilinen akasya, çevresindeki yüzlerce kilometrelik alanda tek canlı ağaç olarak dikkat çekiyordu. Hayatta kalma hikâyesi kadar sonu da dünyayı şaşırttı. Bugün hâlâ doğanın en sıra dışı sembollerinden biri olarak anılıyor.

Sahra’nın ortasında 400 yıl tek başına ayakta kaldı

Nijer’deki Ténéré Çölü’nde bulunan ağaç, en yakın diğer ağaca yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaydı. Bu nedenle uzun yıllar boyunca dünyanın en yalnız ağacı olarak tanındı. Berberiler ve Tuaregler için de önemli bir simge haline geldi.

1938 yılında yapılan araştırmalarda ağacın köklerinin yaklaşık 36 metre derine ulaştığı ortaya çıktı. Yer altı suyuna erişebildiği için Sahra’nın sert koşullarında yaşamayı başardığı düşünülüyor. Karavan rotalarında yön bulmak isteyen yolcular da kilometrelerce öteden görülebilen ağacı rehber olarak kullanıyordu.

Trajik sonu dünyayı şaşkına çevirdi

1973 yılında Ténéré Ağacı beklenmedik şekilde yok oldu. İddialara göre sarhoş bir kamyon şoförü, çölün ortasında duran tek ağaca çarparak onu devirdi. Etrafında kilometrelerce boşluk bulunan bölgede tek engelin ağaç olması, olayı daha da çarpıcı hale getirdi.

Ağacın gövdesi daha sonra Nijer’in başkenti Niamey’deki Ulusal Müze’ye taşındı. Bugün eski yerinde metal bir anıt bulunuyor. Ténéré Ağacı ise dayanıklılığın, yalnızlığın ve insan etkisinin doğa üzerindeki izlerinin sembolü olarak hafızalarda yaşamayı sürdürüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
