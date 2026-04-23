400 Yıl Boyunca Sahra Çölünün Ortasında Tek Başına Durdu

Nijer’deki Ténéré Çölü’nde bulunan ağaç, en yakın diğer ağaca yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaydı. Bu nedenle uzun yıllar boyunca dünyanın en yalnız ağacı olarak tanındı. Berberiler ve Tuaregler için de önemli bir simge haline geldi.

1938 yılında yapılan araştırmalarda ağacın köklerinin yaklaşık 36 metre derine ulaştığı ortaya çıktı. Yer altı suyuna erişebildiği için Sahra’nın sert koşullarında yaşamayı başardığı düşünülüyor. Karavan rotalarında yön bulmak isteyen yolcular da kilometrelerce öteden görülebilen ağacı rehber olarak kullanıyordu.