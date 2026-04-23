Telefon Kameraları Neden Görüntüyü Ters Çeviriyor?

Telefonun ön kamerası açıldığında ekranda görülen yüz çoğu zaman aynadaki yansımanız gibi sunulur. Yani sağ taraf solda, sol taraf sağda görünür. Bunun nedeni kullanıcıların kendini yıllardır aynada görmeye alışmış olmasıdır. İnsan beyni tanıdığı görüntüyü daha rahat kabul eder. Kadraj ayarlarken eli kaldırdığınız yönde hareket görmek de çekimi kolaylaştırır.

Tam sorun da burada başlar. Aynada görmeye alıştığınız yüz ile gerçek açıdan kaydedilen yüz aynı hissi vermez. Kaş çizgisi, gülüş tarafı, saç ayrımı ya da yüz simetrisi gibi küçük detaylar ters görünce size garip gelir. Başkaları sizi hep öyle görüyor olsa da siz alışık olmadığınız için fotoğrafı yabancı bulabilirsiniz.