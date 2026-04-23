article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Telefon Kameraları Neden Görüntüyü Ters Çeviriyor?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 20:32

Aynada bakınca her şey yerli yerinde duruyor. Saç güzel, cilt iyi, ifade tam kararında oluyor. Sonra ön kamerayı açınca tanıdık yüz biraz yabancı geliyor. Fotoğraftaki kişi sizsiniz ama sanki tam olarak siz değilsiniz. Bunun nedeni çoğu zaman telefon kamerasının çalışma şekli oluyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ön kamerada görülen görüntü aslında ayna mantığıyla çalışıyor

Telefonun ön kamerası açıldığında ekranda görülen yüz çoğu zaman aynadaki yansımanız gibi sunulur. Yani sağ taraf solda, sol taraf sağda görünür. Bunun nedeni kullanıcıların kendini yıllardır aynada görmeye alışmış olmasıdır. İnsan beyni tanıdığı görüntüyü daha rahat kabul eder. Kadraj ayarlarken eli kaldırdığınız yönde hareket görmek de çekimi kolaylaştırır.

Tam sorun da burada başlar. Aynada görmeye alıştığınız yüz ile gerçek açıdan kaydedilen yüz aynı hissi vermez. Kaş çizgisi, gülüş tarafı, saç ayrımı ya da yüz simetrisi gibi küçük detaylar ters görünce size garip gelir. Başkaları sizi hep öyle görüyor olsa da siz alışık olmadığınız için fotoğrafı yabancı bulabilirsiniz.

Fotoğraf çekilince neden aniden değişiyor?

Canlı ön izleme sırasında ekranda yansıma gösterilirken, deklanşöre bastıktan sonra bazı telefonlar görüntüyü yeniden çevirerek kaydeder. Özellikle Apple cihazlarında sık görülen durumlardan biri budur. Ekranda hoş duran selfie, galeriye girince farklı hissettirebilir. Çünkü telefon artık aynadaki sizi değil, dışarıdan görülen halinizi kaydetmiştir.

Bazı Samsung ve Xiaomi modellerinde ise ayarlara göre fotoğraf aynalı şekilde de saklanabilir. Snapchat gibi uygulamalar da zaman zaman farklı sistem kullanır. Arka kamera ise genelde görüntüyü ters çevirmez ve sahneyi olduğu gibi kaydeder. Arka kamerada kendini daha farklı bulmanın nedeni de çoğu zaman budur.

Hangisi gerçek sizsiniz? Aynadaki mi kameradaki mi?

En çok merak edilen soru tam olarak burada başlıyor. Aynadaki görüntü size tanıdık gelir çünkü yıllardır onu görüyorsunuz. Kameradaki kayıt ise çevrenizin sizi gördüğü açıya daha yakındır. Yani çirkinleşmek ya da bozulmak gibi durum çoğu zaman yaşanmaz, sadece alışkanlık değişir.

Üstelik lens açısı, ışık, yüzün kameraya uzaklığı ve baş pozisyonu da sonucu ciddi şekilde etkiler. Yakından çekilen selfie burnu büyütebilir, yüzü uzatabilir, oranları değiştirebilir. 

O yüzden tek kareye bakıp kendiniz hakkında sert yorum yapmak çok da sağlıklı değildir. Sorun çoğu zaman siz değil, teknolojiyle beklenti arasındaki farktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın