Madencilerin Yürek Burkan İsyanı: Verilen Sözler Tutulmayınca Madenciler Yeniden Eylemde!
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Bakanların gözetiminde verilen ödeme sözleri tutulmayınca yeniden Ankara'ya çıkarma yapan Doruk Madencilik işçileri, şirket binası önünde isyan bayrağını çekti. Aylardır maaş ve tazminatlarını alamayan madencilerin, 'Çocuklarımız bayrama aç girdi, hakkımızı almak için kendimizi mi yakalım?' feryadı eyleme damga vurdu.
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Haklarını alabilmek için haftalar önce başkentin yolunu tutan ve bakanların araya girmesiyle şirket yönetimiyle uzlaşarak memleketlerine dönen Doruk Madencilik işçileri, verilen mühletin dolmasına rağmen ödemelerin eksik yapılması üzerine bir kez daha eyleme geçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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