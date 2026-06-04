article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Madencilerin Yürek Burkan İsyanı: Verilen Sözler Tutulmayınca Madenciler Yeniden Eylemde!

Madencilerin Yürek Burkan İsyanı: Verilen Sözler Tutulmayınca Madenciler Yeniden Eylemde!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2026 - 14:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bakanların gözetiminde verilen ödeme sözleri tutulmayınca yeniden Ankara'ya çıkarma yapan Doruk Madencilik işçileri, şirket binası önünde isyan bayrağını çekti. Aylardır maaş ve tazminatlarını alamayan madencilerin, 'Çocuklarımız bayrama aç girdi, hakkımızı almak için kendimizi mi yakalım?' feryadı eyleme damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haklarını alabilmek için haftalar önce başkentin yolunu tutan ve bakanların araya girmesiyle şirket yönetimiyle uzlaşarak memleketlerine dönen Doruk Madencilik işçileri, verilen mühletin dolmasına rağmen ödemelerin eksik yapılması üzerine bir kez daha eyleme geçti.

Haklarını alabilmek için haftalar önce başkentin yolunu tutan ve bakanların araya girmesiyle şirket yönetimiyle uzlaşarak memleketlerine dönen Doruk Madencilik işçileri, verilen mühletin dolmasına rağmen ödemelerin eksik yapılması üzerine bir kez daha eyleme geçti.

Şirketin Ankara'daki binası önünde toplanan işçiler, tutulmayan sözlere karşı tepkilerini dile getirirken, eyleme çeşitli siyasi parti temsilcileri de katılarak destek verdi. Protesto sırasında söz alan bir maden işçisinin anlattığı acı tablo ise günün en çok konuşulan konusu oldu.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen maden işçisi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tüm haklarıyla birlikte mevcut şirkete devredildiklerini ancak yıllardır süregelen hak kayıplarının bir türlü giderilmediğini belirtti. 2016 ile 2022 yılları arasındaki toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını, tazminatlarını ve son aylardaki maaşlarını alamadıklarını ifade eden işçi, altı ay boyunca beş parasız beklemek zorunda bırakıldıklarını vurguladı.

Yaşadıkları ekonomik çıkmazın aileleri üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyi dile getiren işçi, çaresizliklerini çarpıcı sözlerle anlattı. Bayram sürecini çocuklarının boynu bükük geçirdiğini vurgulayan madenci, evlatlarına bayramlık ayakkabı ya da kıyafet alamadıklarını, kurban dahi kesemediklerini söyledi. Çözümün aslında bir günlük iş olduğunu ancak sürecin bilerek bir aydan fazla uzatıldığını savunan işçi, 'Neden paramız ödenmiyor? Sesimizi duyurmak için ne yapmalıyız, kendimizi burada yakalım mı?' diyerek yetkililere isyan etti.

Maddi mağduriyetlerinin yanı sıra çalıştıkları bölgedeki büyük potansiyelin de heba edildiğine dikkat çeken madenci, tesisin mevcut durumunu eleştirdi. Normal şartlar altında üç bin ailenin ekmek yiyebileceği devasa bir maden sahasında şu an yalnızca üç yüz kişinin çalıştırıldığını belirten işçi, bu durumun büyük bir milli servet kaybı olduğunu ifade etti. Madenci son olarak, mevcut şirketin bu dev yatırımı yönetememesi halinde alanın devlet tarafından devralınarak kamu eliyle işletilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın