Madencilerin Yürek Burkan İsyanı: Verilen Sözler Tutulmayınca Madenciler Yeniden Eylemde!

Şirketin Ankara'daki binası önünde toplanan işçiler, tutulmayan sözlere karşı tepkilerini dile getirirken, eyleme çeşitli siyasi parti temsilcileri de katılarak destek verdi. Protesto sırasında söz alan bir maden işçisinin anlattığı acı tablo ise günün en çok konuşulan konusu oldu.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen maden işçisi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tüm haklarıyla birlikte mevcut şirkete devredildiklerini ancak yıllardır süregelen hak kayıplarının bir türlü giderilmediğini belirtti. 2016 ile 2022 yılları arasındaki toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını, tazminatlarını ve son aylardaki maaşlarını alamadıklarını ifade eden işçi, altı ay boyunca beş parasız beklemek zorunda bırakıldıklarını vurguladı.

Yaşadıkları ekonomik çıkmazın aileleri üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyi dile getiren işçi, çaresizliklerini çarpıcı sözlerle anlattı. Bayram sürecini çocuklarının boynu bükük geçirdiğini vurgulayan madenci, evlatlarına bayramlık ayakkabı ya da kıyafet alamadıklarını, kurban dahi kesemediklerini söyledi. Çözümün aslında bir günlük iş olduğunu ancak sürecin bilerek bir aydan fazla uzatıldığını savunan işçi, 'Neden paramız ödenmiyor? Sesimizi duyurmak için ne yapmalıyız, kendimizi burada yakalım mı?' diyerek yetkililere isyan etti.

Maddi mağduriyetlerinin yanı sıra çalıştıkları bölgedeki büyük potansiyelin de heba edildiğine dikkat çeken madenci, tesisin mevcut durumunu eleştirdi. Normal şartlar altında üç bin ailenin ekmek yiyebileceği devasa bir maden sahasında şu an yalnızca üç yüz kişinin çalıştırıldığını belirten işçi, bu durumun büyük bir milli servet kaybı olduğunu ifade etti. Madenci son olarak, mevcut şirketin bu dev yatırımı yönetememesi halinde alanın devlet tarafından devralınarak kamu eliyle işletilmesi gerektiği çağrısında bulundu.