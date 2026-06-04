article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hobi Bahçeleri ile İlgili Yeni Düzenlemeleri İçeren Yasa Teklifinde Sona Gelindi

Hobi Bahçeleri ile İlgili Yeni Düzenlemeleri İçeren Yasa Teklifinde Sona Gelindi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 14:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerinde değişiklik yapacak düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı. Habertürk’te yer alan habere göre ise yakın zamanda TBMM gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısında arazi kullanımına yönelik kurallar, denetim süreçleri ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin detaylar yer alacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Binlerce vatandaşı, tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarına yaptığı “hobi bahçeleri” ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.

Binlerce vatandaşı, tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarına yaptığı “hobi bahçeleri” ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, hobi bahçeleriyle ilgili bugün yaptığı açıklamada, “Hem tarım alanları korunacak hem vatandaşlarımızın ihtiyacına kanun çerçevesinde yardım etmeye gayret edeceğiz. Çalışma yakında hayata geçirilecek.” ifadelerini kullandı.

Habertürk’teki bilgilere göre ise hobi bahçeleriyle ilgili TBMM gündemine gelecek yasa teklifinde uygulanacak yaptırımlar da yer alacak.

Teklif kapsamında özellikle izinsiz yapılaşma, altyapı bağlantıları ve arazi kullanımına ilişkin maddelerin öne çıkması bekleniyor.

Düzenleme taslağında, bazı yapılar için elektrik, su ve diğer altyapı hizmetlerine ilişkin süreçlerin yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın