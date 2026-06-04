Hobi Bahçeleri ile İlgili Yeni Düzenlemeleri İçeren Yasa Teklifinde Sona Gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, hobi bahçeleriyle ilgili bugün yaptığı açıklamada, “Hem tarım alanları korunacak hem vatandaşlarımızın ihtiyacına kanun çerçevesinde yardım etmeye gayret edeceğiz. Çalışma yakında hayata geçirilecek.” ifadelerini kullandı.

Habertürk’teki bilgilere göre ise hobi bahçeleriyle ilgili TBMM gündemine gelecek yasa teklifinde uygulanacak yaptırımlar da yer alacak.

Teklif kapsamında özellikle izinsiz yapılaşma, altyapı bağlantıları ve arazi kullanımına ilişkin maddelerin öne çıkması bekleniyor.

Düzenleme taslağında, bazı yapılar için elektrik, su ve diğer altyapı hizmetlerine ilişkin süreçlerin yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.