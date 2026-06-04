Hobi Bahçeleri ile İlgili Yeni Düzenlemeleri İçeren Yasa Teklifinde Sona Gelindi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerinde değişiklik yapacak düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı. Habertürk’te yer alan habere göre ise yakın zamanda TBMM gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısında arazi kullanımına yönelik kurallar, denetim süreçleri ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin detaylar yer alacak.
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Binlerce vatandaşı, tarım arazisi vasfındaki taşınmazlarına yaptığı “hobi bahçeleri” ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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