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ABD 60 Yıl Sonra İlk Kez Tespit Edilen “Screwworm” Paraziti İçin Alarma Geçti

ABD 60 Yıl Sonra İlk Kez Tespit Edilen “Screwworm” Paraziti İçin Alarma Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 14:00
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ABD’nin Teksas eyaletinde, Meksika sınırına 48 kilometre uzaklıktaki La Pryor bölgesinde bir hayvanda “Screwworm” paraziti tespit edildi. Ülkede 60 yıl sonra yeniden görülen parazit, canlı dokuyla besleniyor ve sıcak kanlı canlıları içeriden tüketebiliyor. Parazit insana ve evcil hayvanlara da bulaşabiliyor ancak insana bulaştığı vakaların sayısı oldukça az.

Kaynak: NTV

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ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Meksika sınırına yakın bir bölgedeki bir çiftlik hayvanında "Yeni Dünya vida kurdu" (screwworm) paraziti tespit edildiğini açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Meksika sınırına yakın bir bölgedeki bir çiftlik hayvanında "Yeni Dünya vida kurdu" (screwworm) paraziti tespit edildiğini açıkladı.

Parazit, yumurtalarını açık yaralara veya mukozalara bırakıyor. Yumurtalar çatladıktan sonra ortaya çıkan yüzlerce larva, keskin ağız yapılarıyla canlı dokuların içine girerek beslenmeye başlıyor. Tedavi edilmediği takdirde enfekte hayvanların ölmesine yol açabiliyor.

İnsana bulaşabiliyor mu?

İnsana bulaşabiliyor mu?

1966 yılından sonra ilk kez ülkede tespit edilen parazitin, insanlara ve evcil hayvanlara da bulaşabileceği açıklandı. Uzmanlar, insana bulaş vakalarının sayısının çok az olduğunu belirtiyor.

Parazitin bulaştığı canlıyı tedavi etmek mümkün ancak süreç oldukça zahmetli. Enfekte yaralardan yüzlerce larvanın tek tek çıkarılması ve yaranın tamamen dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Meksika, 2024’ten bu yana parazitin bulaştığı toplam 27 bin vaka bildirdi.

Meksika, 2024’ten bu yana parazitin bulaştığı toplam 27 bin vaka bildirdi.

Screwworm, son aylarda Orta Amerika’dan başlayarak Meksika üzerinden kuzeye doğru ilerliyor.

Meksika, Kasım 2024’ten bu yana 27 binden fazla vaka doğrularken, bunların yaklaşık 2 bininin hâlen aktif olduğu açıklandı.

ABD uzun süredir Meksika’dan canlı hayvan ithalatını kısıtlıyor ve milyonlarca dolar harcayarak parazitin kuzeye ilerlemesini yavaşlatmaya çalışıyor.

ABD, geçmişte steril erkek sineklerin doğaya salınması sayesinde screwworm’u 1960’larda tamamen ortadan kaldırmıştı. Ancak Teksas’ta kurulması planlanan yeni steril sinek üretim tesisinin ancak 2027 sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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