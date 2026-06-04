ABD 60 Yıl Sonra İlk Kez Tespit Edilen “Screwworm” Paraziti İçin Alarma Geçti
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ABD’nin Teksas eyaletinde, Meksika sınırına 48 kilometre uzaklıktaki La Pryor bölgesinde bir hayvanda “Screwworm” paraziti tespit edildi. Ülkede 60 yıl sonra yeniden görülen parazit, canlı dokuyla besleniyor ve sıcak kanlı canlıları içeriden tüketebiliyor. Parazit insana ve evcil hayvanlara da bulaşabiliyor ancak insana bulaştığı vakaların sayısı oldukça az.
Kaynak: NTV
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ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Meksika sınırına yakın bir bölgedeki bir çiftlik hayvanında "Yeni Dünya vida kurdu" (screwworm) paraziti tespit edildiğini açıkladı.
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İnsana bulaşabiliyor mu?
Meksika, 2024’ten bu yana parazitin bulaştığı toplam 27 bin vaka bildirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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