ABD 60 Yıl Sonra İlk Kez Tespit Edilen “Screwworm” Paraziti İçin Alarma Geçti

1966 yılından sonra ilk kez ülkede tespit edilen parazitin, insanlara ve evcil hayvanlara da bulaşabileceği açıklandı. Uzmanlar, insana bulaş vakalarının sayısının çok az olduğunu belirtiyor.

Parazitin bulaştığı canlıyı tedavi etmek mümkün ancak süreç oldukça zahmetli. Enfekte yaralardan yüzlerce larvanın tek tek çıkarılması ve yaranın tamamen dezenfekte edilmesi gerekiyor.