55 Milyon Yıldır Aynı Yerde Duruyor: Hala Ayakta

Namib Çölü, Namibya’nın Atlantik kıyısı boyunca uzanıyor ve yaklaşık 81.000 kilometrekarelik alan kaplıyor. Bölgeye yıl içinde çok az yağış düşüyor. Bazı noktalarda yıllık yağmur miktarı yalnızca 5 ila 85 milimetre arasında değişiyor. Buna rağmen çöl yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Bunun nedeni hemen kıyıdaki Atlas Okyanusu ve soğuk Benguela akıntısı. Okyanustan gelen yoğun sis tabakası geceleri çöle yayılıyor. Sabah saatlerinde kumulların üstünü kaplayan sis, bitkiler ve hayvanlar için ana nem kaynağı haline geliyor.

Bazı böcekler vücut yapıları sayesinde sis damlalarını toplayıp içebiliyor. Doğanın geliştirdiği sistem bugün modern su toplama teknolojilerine bile ilham veriyor.