Haberler
Yaşam
55 Milyon Yıldır Aynı Yerde Duruyor: Hala Ayakta

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 15:31

Dünyada sayısız çöl var ama bazıları diğerlerinden çok daha eski. Namib Çölü de bunların başında geliyor. Tam 55 milyon yıldır aynı coğrafyada varlığını sürdürüyor. Atlantik kıyısına uzanan dev alanı hala yaşam barındırıyor. Üstelik kurak görünümüne rağmen içinde şaşırtıcı sırlar saklıyor.

Yağmur neredeyse yok ama çöl her sabah sisle uyanıyor

Namib Çölü, Namibya’nın Atlantik kıyısı boyunca uzanıyor ve yaklaşık 81.000 kilometrekarelik alan kaplıyor. Bölgeye yıl içinde çok az yağış düşüyor. Bazı noktalarda yıllık yağmur miktarı yalnızca 5 ila 85 milimetre arasında değişiyor. Buna rağmen çöl yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Bunun nedeni hemen kıyıdaki Atlas Okyanusu ve soğuk Benguela akıntısı. Okyanustan gelen yoğun sis tabakası geceleri çöle yayılıyor. Sabah saatlerinde kumulların üstünü kaplayan sis, bitkiler ve hayvanlar için ana nem kaynağı haline geliyor. 

Bazı böcekler vücut yapıları sayesinde sis damlalarını toplayıp içebiliyor. Doğanın geliştirdiği sistem bugün modern su toplama teknolojilerine bile ilham veriyor.

2.000 yıllık bitkiler ve 300 metrelik kum dağları var

Namib’in en dikkat çekici canlılarından biri Welwitschia mirabilis adlı bitki türü. Yaşayan fosil olarak anılan türün bazı örneklerinin 2.000 yıla yakın yaşta olduğu düşünülüyor. Yalnızca iki yaprağa sahip olan bitki, yaşamı boyunca aynı yaprakları büyütmeye devam ediyor. Bu nedenle dünyanın en sıra dışı bitkileri arasında gösteriliyor.

Çölün Sossusvlei bölgesi ise 300 metreye ulaşan dev kum tepeleriyle ünlü. Rüzgarla şekil değiştiren turuncu kumullar, gün doğumu ve gün batımında renk değiştiriyor. Yakındaki Deadvlei alanında ise yaklaşık 900 yıl önce kuruyan göl tabanında kalan siyah ağaç gövdeleri hâlâ ayakta duruyor. UNESCO korumasındaki bölge, bugün gezegenin en etkileyici doğal alanlarından biri sayılıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
