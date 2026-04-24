48 Milyon Litrelik Dev Okyanusta Köpek Balıklarıyla Yüz Yüze Geliyorlar

Tesisin en dikkat çeken yönlerinden biri klasik akvaryum anlayışının ötesine geçmesi. Kompleks içinde hız trenleri, su gösterileri ve interaktif alanlar da yer alıyor. Deniz canlılarını izleyen ziyaretçiler kısa süre sonra eğlence parkı bölümüne geçebiliyor.

Sekiz farklı tema alanı, farklı okyanus ekosistemlerini temsil ediyor. Kutup bölgeleri, tropik mercan alanları ve hologram destekli gece şovları yoğun ilgi görüyor. Zaman zaman etik tartışmalar yaşansa da Chimelong Ocean Kingdom, dünyanın en dikkat çekici turizm projelerinden biri olmayı sürdürüyor.