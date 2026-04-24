48 Milyon Litrelik Dev Okyanusta Köpek Balıklarıyla Yüz Yüze Geliyorlar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 16:52

Dünyada dev yapılar denince akla genelde gökdelenler geliyor. Ancak bazı yapılar suyun altında rekor kırıyor. Çin’de bulunan Chimelong Ocean Kingdom da onlardan biri. Tam 48,75 milyon litre su kapasitesiyle Guinness rekoruna sahip. İçinde köpek balıklarından manta vatozlarına kadar pek çok canlı yaşıyor.

48 milyon litreden fazla su kapasitesiyle rekor kırdı

Chimelong Ocean Kingdom, Zhuhai şehrinde 2014 yılında açıldı. Tesis, 48,75 milyon litre su kapasitesiyle dünyanın en büyük akvaryumu olarak kayıtlara geçti. Böylece Georgia Aquarium tarafından uzun süre taşınan unvan el değiştirdi.

Modern mühendislik anlayışıyla tasarlanan kompleks, Çin’in turizm alanındaki en büyük projeleri arasında gösteriliyor. Açıldığı günden beri milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tesis, bugün ülkenin simge yapılarından biri sayılıyor.

Dev tankın önünde duranlar kendini okyanusun içinde hissediyor

Ana akvaryum tankı 39,6 metre uzunluğa, 22,5 metre genişliğe ve 8,3 metre derinliğe sahip. Dev cam paneller sayesinde ziyaretçiler denizin altında yürüyormuş hissi yaşıyor. İçeride köpek balıkları, manta vatozları ve beluga balinalar gibi dikkat çeken türler bulunuyor.

Su sıcaklığı, tuzluluk oranı ve pH dengesi gün boyu takip ediliyor. Filtrasyon sistemi ise her gün milyonlarca litre suyu temizliyor. Böylece canlıların yaşam alanı sürekli dengede tutuluyor.

Akvaryum deneyimini tema parkıyla birleştirdiler

Tesisin en dikkat çeken yönlerinden biri klasik akvaryum anlayışının ötesine geçmesi. Kompleks içinde hız trenleri, su gösterileri ve interaktif alanlar da yer alıyor. Deniz canlılarını izleyen ziyaretçiler kısa süre sonra eğlence parkı bölümüne geçebiliyor.

Sekiz farklı tema alanı, farklı okyanus ekosistemlerini temsil ediyor. Kutup bölgeleri, tropik mercan alanları ve hologram destekli gece şovları yoğun ilgi görüyor. Zaman zaman etik tartışmalar yaşansa da Chimelong Ocean Kingdom, dünyanın en dikkat çekici turizm projelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
