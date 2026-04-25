Kendi Kendilerini Dans Ederek Yok Ettiler: Tarihin En Garip Salgını

Temmuz 1518’de Frau Troffea adlı kadın Strasbourg sokaklarına çıktı ve dans etmeye başladı. Ortada kutlama yoktu, müzik yoktu, festival yoktu. Yine de saatler boyunca hareket etmeyi sürdürdü. Çevrede toplananlar önce şaşkınlıkla izledi, ardından tablo daha da garipleşti. Kadın ertesi gün de durmadı, sonraki günlerde de devam etti.

Kısa süre sonra başka insanlar da aynı şekilde dans etmeye başladı. Önce birkaç kişi derken sayı hızla arttı. Haftalar içinde yüzlerce kişi sokaklarda kontrolsüz şekilde hareket ediyordu. Ağlayanlar, yere yığılanlar, ayakta zor duranlar vardı ama bedenler sanki durmayı reddediyordu. Strasbourg halkı neye uğradığını anlayamadı.