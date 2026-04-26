Raylara Temas Etmeden 460 Km Hızla Gidiyor: 30 Kilometrelik Yol 7 Dakika

Raylara Temas Etmeden 460 Km Hızla Gidiyor: 30 Kilometrelik Yol 7 Dakika

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 10:01

Ulaşım dünyasında sınırları zorlayan sistemler her geçen gün artıyor. Ancak bazı projeler var ki hala rakiplerinden ayrılıyor. Çin’de hizmet veren Şanghay Maglev treni bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Rayların üstünde adeta süzülerek ilerleyen tren, hız rekoruyla dikkat çekiyor. Günlük yolculuğu dakikalara indiren sistem bugün de ilgi görmeye devam ediyor.

Raylara temas etmeden ilerliyor.

Raylara temas etmeden ilerliyor.

Şanghay Maglev’in en dikkat çeken özelliği manyetik kaldırma teknolojisi kullanması. Maglev adı verilen sistemde güçlü elektromıknatıslar sayesinde tren raylarla fiziksel temas kurmadan hareket ediyor. Araç adeta havada süzülerek ilerlediği için sürtünme büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Böylece hem daha sessiz hem de çok daha hızlı yolculuk mümkün hale geliyor.

Almanya merkezli Transrapid teknolojisiyle geliştirilen sistem, modern ulaşımın en çarpıcı örneklerinden sayılıyor. Klasik tren mantığını tamamen değiştiren yapı, mühendislik açısından da büyük başarı olarak görülüyor.

30 kilometrelik yolu dakikalar içinde bitiriyor.

30 kilometrelik yolu dakikalar içinde bitiriyor.

Tren, Shanghai Pudong Havalimanı ile Longyang Road istasyonu arasında çalışıyor. Toplam 30,5 kilometrelik mesafeyi yalnızca 7 dakika 20 saniyede tamamlıyor. Aynı yol normal trafikte taksiyle yaklaşık 45 dakika, metro ile ise daha uzun sürebiliyor. Bu nedenle özellikle zamana karşı yarışan yolcular için önemli seçenek haline geldi.

Normal işletmede çoğu zaman 430 kilometre hızla çalışsa da maksimum 460 kilometre seviyesine ulaşabiliyor. Bu rakam onu dünyanın en hızlı ticari yolcu treni yapıyor.

Geleceğin ulaşımı için örnek gösteriliyor.

Geleceğin ulaşımı için örnek gösteriliyor.

Sistem yalnızca hızlı tren hattı olarak görülmüyor. Aynı zamanda gelecekte şehirlerarası ulaşımın nasıl şekillenebileceğine dair güçlü işaret olarak kabul ediliyor. Çin’in daha da yüksek hızlara ulaşacak yeni maglev projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Hedeflerden biri ise 600 kilometre seviyesine çıkmak.

Eğer bu hızlar yaygınlaşırsa uçak ve tren dengesi yeniden değişebilir. Şanghay Maglev bugün yalnızca yolcu taşımıyor, yarının ulaşım modeline de yön veriyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
