Raylara Temas Etmeden 460 Km Hızla Gidiyor: 30 Kilometrelik Yol 7 Dakika

Şanghay Maglev’in en dikkat çeken özelliği manyetik kaldırma teknolojisi kullanması. Maglev adı verilen sistemde güçlü elektromıknatıslar sayesinde tren raylarla fiziksel temas kurmadan hareket ediyor. Araç adeta havada süzülerek ilerlediği için sürtünme büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Böylece hem daha sessiz hem de çok daha hızlı yolculuk mümkün hale geliyor.

Almanya merkezli Transrapid teknolojisiyle geliştirilen sistem, modern ulaşımın en çarpıcı örneklerinden sayılıyor. Klasik tren mantığını tamamen değiştiren yapı, mühendislik açısından da büyük başarı olarak görülüyor.