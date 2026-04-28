Şehre 484 Metrelik Dev Gökdelen Geliyor: İçinden Metro Geçecek

Şehre 484 Metrelik Dev Gökdelen Geliyor: İçinden Metro Geçecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 13:17

Meksika’nın sanayi devi Monterrey, son yıllarda gökdelen projeleriyle dikkat çekiyor. Şehrin silüeti hızla değişiyor. Latin Amerika’da adeta yeni bir merkez haline geliyor. Dev projeler arka arkaya yükseliyor. Tüm gözler şimdi 484 metrelik Torre Rise’a çevrilmiş durumda.

484 metrelik Torre Rise, tamamlandığında dünyanın en yüksek 13. binası olacak.

484 metrelik Torre Rise, tamamlandığında dünyanın en yüksek 13. binası olacak.

Monterrey’de yükselen Torre Rise, 99 katlı yapısıyla Latin Amerika’nın en yüksek binası olmaya hazırlanıyor. 2026 yılında tamamlanması planlanan yapı, Batı Yarımküre’de ise yalnızca New York’taki One World Trade Center’ın gerisinde kalacak. 484 metrelik yüksekliğiyle şehir silüetini baştan aşağı değiştirecek proje, yalnızca mimari açıdan değil, ekonomik anlamda da dikkat çekiyor.

Pozas Arquitectos imzası taşıyan tasarım, klasik gökdelen anlayışından farklı bir yaklaşım sunuyor. Art deco esintileri taşıyan yapı, alüminyum ve cam ağırlıklı cephesiyle modern ve güçlü bir görünüm sergiliyor. İnşaat sürecinde 40 adet temel kazığı 15 metre derinliğe yerleştirildi. Ayrıca üç metre kalınlığında dev bir temel plakası kullanıldı. İlginç olan ise deprem ve rüzgar dengeleyici sistemlerin tercih edilmemiş olması.

İçinden metro geçecek, tepesinde zipline olacak.

İçinden metro geçecek, tepesinde zipline olacak.

Torre Rise yalnızca bir gökdelen değil, adeta başlı başına yaşayan bir şehir olarak planlandı. 99 kat boyunca ofisler, rezidanslar, otel alanları ve alışveriş noktaları yer alacak. Yapının orta bölümünde farklı binalarla bağlantı kuran platform bulunacak ve üst kısmında geniş bir çatı parkı konumlanacak.

En dikkat çeken detaylardan biri ise ulaşım entegrasyonu. Projenin alt yapısına entegre edilen sistem sayesinde metro hattı doğrudan yapı ile bağlantılı olacak. Zirvede ise panoramik gözlem alanının yanı sıra zipline deneyimi planlanıyor. Turizm açısından ciddi ilgi görmesi beklenen yapı, Monterrey’i küresel şehirler ligine taşımayı hedefliyor.

Monterrey, "Meksika’nın Dubai’si" olarak anılmaya başladı.

Monterrey, "Meksika’nın Dubai’si" olarak anılmaya başladı.

Şehirde yalnızca Torre Rise değil, aynı anda 10’dan fazla gökdelen projesi yükseliyor. Sohl Tower ve LOLA Tower gibi projeler de Monterrey’in dönüşümünde önemli rol oynuyor. Sohl Tower 268 metre yüksekliğe ulaşacak ve içinde sky bar gibi sosyal alanlar barındıracak. LOLA Tower ise ofis ve ticaret alanlarıyla şehir merkezine yeni bir hareketlilik katacak.

Sanayi gücüyle bilinen Monterrey, artık yüksek yoğunluklu yaşam modeline geçiş yapıyor. Gökdelen projeleriyle şehir merkezine dönüş teşvik ediliyor. Uluslararası yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor.

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
