Şehre 484 Metrelik Dev Gökdelen Geliyor: İçinden Metro Geçecek

Torre Rise yalnızca bir gökdelen değil, adeta başlı başına yaşayan bir şehir olarak planlandı. 99 kat boyunca ofisler, rezidanslar, otel alanları ve alışveriş noktaları yer alacak. Yapının orta bölümünde farklı binalarla bağlantı kuran platform bulunacak ve üst kısmında geniş bir çatı parkı konumlanacak.

En dikkat çeken detaylardan biri ise ulaşım entegrasyonu. Projenin alt yapısına entegre edilen sistem sayesinde metro hattı doğrudan yapı ile bağlantılı olacak. Zirvede ise panoramik gözlem alanının yanı sıra zipline deneyimi planlanıyor. Turizm açısından ciddi ilgi görmesi beklenen yapı, Monterrey’i küresel şehirler ligine taşımayı hedefliyor.