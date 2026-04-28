article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Ülkeleri 1 Günde Baştan Sona Gezebiliyorsunuz

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 11:37

Ülke denince çoğu kişinin aklına dev haritalar geliyor. Oysa bazı yerler birkaç saat içinde yürüyerek keşfedilebilecek kadar küçük. Yine de kültürleri, geçmişleri ve manzaraları oldukça etkileyici. Kimi dağların arasında, kimi denizin ortasında yer alıyor. İşte tek günde gezilebilecek 6 küçük ülke.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Liechtenstein, masal diyarını andıran dağ ülkesi

Liechtenstein, İsviçre ile Avusturya arasında sıkışmış konumuyla Avrupa’nın en dikkat çekici mikro devletlerinden biri olarak görülüyor. Yaklaşık 160 kilometrekarelik alanıyla listenin en geniş ülkesi olsa da hala çoğu şehirden daha küçük. Dağlarla çevrili coğrafyası nedeniyle yürüyüş, kayak ve doğa sporları açısından oldukça popüler.

Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı ülkede Almanca konuşuluyor. Başkent Vaduz ise sakin sokakları, temiz şehir düzeni ve tepedeki ünlü kalesiyle öne çıkıyor. Vaduz Kalesi prenslik ailesinin ikametgahı olarak biliniyor. Ülke kısa sürede gezilebiliyor fakat manzaraları nedeniyle daha uzun kalma isteği yaratıyor.

San Marino, yüzyıllardır ayakta kalan minik cumhuriyet

San Marino, İtalya topraklarının ortasında yer alan ve dünyanın en eski cumhuriyetlerinden sayılan ülkeler arasında bulunuyor. Yaklaşık 61 kilometrekarelik alanı var. Küçük görünmesine rağmen Avrupa tarihindeki yeri oldukça önemli kabul ediliyor.

Ülkenin taş sokakları, yüksek surları ve dağın tepesine kurulu kuleleri ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken detaylar arasında. Yaklaşık 33 bin kişilik nüfusa sahip olan San Marino’da gezerken orta çağ atmosferi hissediliyor. Tek günde rahatça dolaşılabiliyor ancak her sokağı ayrı hikaye taşıyor.

Tuvalu, okyanusta kaybolacak kadar küçük ülke

Tuvalu, Pasifik Okyanusu’nda yer alan dokuz adadan oluşuyor ve toplam yüz ölçümü yaklaşık 26 kilometrekare. Başkent Funafuti ise oldukça küçük yapısıyla dikkat çekiyor. Ülke genelinde nüfus yaklaşık 11 bin seviyesinde.

Yaşam büyük ölçüde yağmur suyunun depolanmasına ve dışarıdan gelen ürünlere dayanıyor. Tarım alanları sınırlı olduğu için kaynaklar dikkatli kullanılıyor. Tuvalu’yu dünya gündemine taşıyan en önemli konu ise deniz seviyesindeki yükseliş. İklim değişikliği nedeniyle geleceği en çok konuşulan ülkeler arasında yer alıyor.

Nauru, başkenti olmayan küçücük ada devleti

Nauru, yaklaşık 22 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en küçük ada ülkelerinden biri olarak biliniyor. En ilginç özelliklerinden biri resmî başkentinin bulunmaması. Ada çevresi kısa sürede dolaşılabilecek kadar küçük ve kompakt yapıda.

1968 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede İngilizce ve Nauruca konuşuluyor. Uzun yıllar fosfat gelirleriyle tanınan Nauru, günümüzde dış ticarette büyük ölçüde Avustralya ile bağlantılı yaşam sürdürüyor. Haritada küçük görünse de siyasi yapısı ve hikayesiyle oldukça dikkat çekiyor.

Monaco, iki kilometrekareye sığan lüks hayatın merkezi

Monaco, yalnızca 2 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen dünyanın en tanınan ülkeleri arasında yer alıyor. Fransa kıyısında bulunan prenslik, lüks yaşam tarzı, pahalı otomobilleri ve yat limanlarıyla ün kazanmış durumda.

Monte Carlo Kumarhanesi, Formula 1 yarış pisti ve limandaki dev tekneler ülkenin en bilinen simgeleri arasında. Sabah girip akşam neredeyse tüm sokaklarını görmek mümkün. Fakat küçük alanına rağmen fiyatlar ve yaşam standardı oldukça yüksek seviyede seyrediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Vatikan, küçüklüğüne rağmen dünya çapında etkili ülke

Vatican City, yalnızca 0,49 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en küçük ülkesi kabul ediliyor. Roma sınırları içinde yer alan ülke, Katolik dünyasının merkezi olarak kabul edildiği için büyük öneme sahip.

Aziz Petrus Bazilikası, Sistina Şapeli ve tarihi meydanı nedeniyle yıl boyunca milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Sürekli yaşayan nüfus oldukça az olsa da etkisi dünya çapında hissediliyor. Saatler içinde gezilebilecek kadar küçük olsa da tarih ve sanat açısından son derece güçlü bir merkez konumunda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın