Bu Ülkeleri 1 Günde Baştan Sona Gezebiliyorsunuz

Liechtenstein, İsviçre ile Avusturya arasında sıkışmış konumuyla Avrupa’nın en dikkat çekici mikro devletlerinden biri olarak görülüyor. Yaklaşık 160 kilometrekarelik alanıyla listenin en geniş ülkesi olsa da hala çoğu şehirden daha küçük. Dağlarla çevrili coğrafyası nedeniyle yürüyüş, kayak ve doğa sporları açısından oldukça popüler.

Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı ülkede Almanca konuşuluyor. Başkent Vaduz ise sakin sokakları, temiz şehir düzeni ve tepedeki ünlü kalesiyle öne çıkıyor. Vaduz Kalesi prenslik ailesinin ikametgahı olarak biliniyor. Ülke kısa sürede gezilebiliyor fakat manzaraları nedeniyle daha uzun kalma isteği yaratıyor.