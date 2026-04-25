Bu Ormanda Ağaçlar Bile Taşa Dönüştü: Tam 39 Milyon Yıllık

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 17:01

Peru’nun küçük Sexi köyü yakınlarında oldukça sıra dışı bir alan yer alıyor. İlk bakışta sessiz taşlık arazi gibi görünen noktada aslında milyonlarca yıllık ağaç kalıntıları bulunuyor. Buradaki gövdeler zaman içinde tamamen taşa dönüşmüş halde korunmuş. Bilim insanları yıllardır alanı inceleyerek geçmişe ışık tutmaya çalışıyor. Ortaya çıkan detaylar ise hayranlık uyandırıyor.

Her şey 39 milyon yıl önce patlayan volkanla başladı

Araştırmalara göre bölgede yaşanan büyük volkan patlaması sonrası gökyüzünden yoğun kül yağdı. Kül tabakası ormandaki yaprakları döktü, ardından sıcak ve küllerle dolu akıntılar ağaçları köklerinden kopardı. Dev gövdeler adeta nehirde sürüklenen kütükler gibi taşındı ve kısa sürede toprağın altına gömüldü.

Zaman içinde organik dokuların yerini mineraller aldı. Böylece ağaçlar çürümeden korunarak taşlaşmış hale geldi. Milyonlarca yıl sonra And Dağları’nın yükselmesi ve erozyon etkisiyle gömülü kalıntılar yeniden yüzeye çıktı. Günümüzde görülen manzara, o felaket gününün sessiz tanığı sayılıyor.

Bilim insanları taşlaşmış gövdelerin içinden eski dünyayı okudu

Uzman ekipler fosil ağaçlardan ince kesitler alarak mikroskop altında detaylı inceleme yaptı. Odun dokusundaki su kanalları, lif yapısı ve büyüme izleri sayesinde bölgede hangi türlerin yaşadığı anlaşılmaya çalışıldı. Her kesit, milyonlarca yıl öncesinden kalan doğal arşiv gibi değerlendirildi.

İncelemeler sonucunda sarmaşık benzeri odunsu bitkilerden dev gölgelik ağaçlara kadar çok sayıda tür tespit edildi. Günümüz Güney Amerika tropik ormanlarında yaşayan bazı ağaçlarla akrabalık taşıyan örnekler de bulundu. Bu durum kıtanın eski bitki örtüsü hakkında önemli ipuçları verdi.

Taş orman yalnız geçmişi değil iklim tarihini de anlatıyor

El Bosque Petrificado Piedra Chamana adı verilen alan, Güney Amerika tropik kuşağında ayrıntılı şekilde incelenen ilk fosil ormanlardan biri kabul ediliyor. 

Bugün Peru tepelerinde sessizce duran taş gövdeler, zamanında canlı ve yoğun ormanın parçasıydı. Şimdi ise milyonlarca yıl öncesinden kalan hikayeyi anlatmayı sürdürüyor. Doğa bazen yok ederken aynı anda korumayı da başarıyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
