Bu Ormanda Ağaçlar Bile Taşa Dönüştü: Tam 39 Milyon Yıllık

Uzman ekipler fosil ağaçlardan ince kesitler alarak mikroskop altında detaylı inceleme yaptı. Odun dokusundaki su kanalları, lif yapısı ve büyüme izleri sayesinde bölgede hangi türlerin yaşadığı anlaşılmaya çalışıldı. Her kesit, milyonlarca yıl öncesinden kalan doğal arşiv gibi değerlendirildi.

İncelemeler sonucunda sarmaşık benzeri odunsu bitkilerden dev gölgelik ağaçlara kadar çok sayıda tür tespit edildi. Günümüz Güney Amerika tropik ormanlarında yaşayan bazı ağaçlarla akrabalık taşıyan örnekler de bulundu. Bu durum kıtanın eski bitki örtüsü hakkında önemli ipuçları verdi.