article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tam 22 Saat Havada Kalacaklar: Rekor Kırılacak

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 15:00

Havacılık dünyasında sınırlar yeniden zorlanıyor. Avustralya merkezli Qantas, tarihe geçecek uçuşlara hazırlanıyor. Sydney kalkışlı seferlerde yolcular tam 22 saat havada kalacak. Yeni nesil Airbus filosu konfor odaklı tasarlandı. Yine de uzun süre koltukta oturma fikri şimdiden gündem oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

22 saatlik kesintisiz uçuş dönemi resmen başlıyor

Qantas’ın uzun süredir konuşulan Project Sunrise planı kapsamında Sydney’den London ve New York City noktalarına aktarmasız seferler düzenlenecek. Filoda kullanılacak 12 adet Airbus A350-1000ULR modeli, ultra uzun menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor. İlk uçağın Toulouse üretim hattından çıktığı açıklandı. Ticari uçuşların 2027 yılında başlaması bekleniyor.

Standart A350 modellerinde yaklaşık 400 koltuk bulunurken, Project Sunrise uçaklarında sayı yalnızca 238 olacak. Amaç daha ferah kabin yapısı sunmak. Koltukların yüzde 40’tan fazlası premium sınıfa ayrıldı. 

Yatak olabilen süitler, geniş depolama alanları ve yolcuların hareket edebilmesi için tasarlanan özel dinlenme alanları da kabinde yer alacak. 22 saat boyunca aynı noktada kalma düşüncesi zorlayıcı görünse de şirket konfor seviyesini üst noktaya taşımayı hedefliyor.

Uçak içi konfor yarışı kızıştı, gökyüzünde yeni dönem başlıyor

Ultra uzun uçuşlar konuşulurken havacılık sektöründe koltuk tasarımları da değişiyor. Son dönemde sosyal medyada çok konuşulan çift katlı koltuk konsepti Chaise Longue yeniden gündeme geldi. 

Yolculara daha fazla alan sağlamayı amaçlayan tasarım henüz üretime geçmedi ancak yoğun tartışma yaratmış durumda. Kimi yolcular yenilikçi bulurken kimi kullanıcılar dar alan nedeniyle eleştiriyor.

Öte yandan Air New Zealand daha somut adım attı. Ekonomi sınıfı yolcular için Skynest isimli yatak kabinleri satışa çıkıyor. Yolcular dört saatlik seanslarla yataklı bölüm kiralayabilecek. 

Yatak, nevresim, perde, okuma lambası ve şarj noktası gibi detaylar sunulacak. Görünen o ki havayolları artık yalnızca yolcu taşımıyor, saatler süren yolculukları daha katlanılabilir hale getirmek için yarışıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın