Tam 22 Saat Havada Kalacaklar: Rekor Kırılacak

Ultra uzun uçuşlar konuşulurken havacılık sektöründe koltuk tasarımları da değişiyor. Son dönemde sosyal medyada çok konuşulan çift katlı koltuk konsepti Chaise Longue yeniden gündeme geldi.

Yolculara daha fazla alan sağlamayı amaçlayan tasarım henüz üretime geçmedi ancak yoğun tartışma yaratmış durumda. Kimi yolcular yenilikçi bulurken kimi kullanıcılar dar alan nedeniyle eleştiriyor.

Öte yandan Air New Zealand daha somut adım attı. Ekonomi sınıfı yolcular için Skynest isimli yatak kabinleri satışa çıkıyor. Yolcular dört saatlik seanslarla yataklı bölüm kiralayabilecek.

Yatak, nevresim, perde, okuma lambası ve şarj noktası gibi detaylar sunulacak. Görünen o ki havayolları artık yalnızca yolcu taşımıyor, saatler süren yolculukları daha katlanılabilir hale getirmek için yarışıyor.