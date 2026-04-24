Kaloriferdeki Pası Dakikalar İçinde Söken Temizlik Yöntemi!

Kaloriferdeki Pası Dakikalar İçinde Söken Temizlik Yöntemi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 12:01

Banyolar evin en nemli alanları arasında yer alıyor. Sürekli buhar, su ve sıcaklık değişimi metal yüzeyleri zamanla yıpratabiliyor. Özellikle krom kaplamalı kaloriferlerde pas lekeleri sık görülüyor. Çoğu kişi çözüm için sirkeye yönelse de uzmanlara göre daha etkili yöntem var. Üstelik sonuç almak sanıldığından çok daha kolay.

Kaloriferdeki pasın sebebi sanıldığından daha basit

Kaloriferdeki pasın sebebi sanıldığından daha basit

Banyo kaloriferleri çoğunlukla çelik gövde üzerine krom kaplama ile üretiliyor. Ama sürekli ısınıp soğuyan yüzey, yoğun nemle temas ettiğinde kaplamada zamanla çatlaklar ve gözle zor fark edilen boşluklar oluşabiliyor. Su küçük alanlara sızdığında alttaki metal oksitlenmeye başlıyor ve pas üst yüzeye çıkıyor.

İlk etapta küçük nokta gibi görünen lekeler kısa sürede yayılabiliyor. Görüntü kötüleşirken parlak krom yüzey de mat hale geliyor. Özellikle alt kısımlarda ya da boru bağlantılarında görülen turuncu kahverengi izlerin nedeni çoğu zaman uzun süreli nem teması oluyor.

Kaloriferdeki pası temizlemek için uygulanacak yöntem oldukça pratik

Kaloriferdeki pası temizlemek için uygulanacak yöntem oldukça pratik

  • İlk olarak pas görülen bölgeye kireç çözücü sprey sıkın ve birkaç dakika bekleyin.

  • Ardından paslanmaz telli sünger ya da sert yüzeyli temizlik pediyle alanı dikkatlice ovalayın.

  • Pas tabakası çözülmeye başladığında yüzeyi kuru ve temiz bezle tamamen silin.

  • Kaloriferi kısa süre çalıştırarak metal yüzeyin tamamen kurumasını sağlayın.

  • Son aşamada şeffaf lake sprey ya da koruyucu cila uygularsanız pasın yeniden oluşma süresi uzayabilir.

Lekeler zamanla yeniden ortaya çıkarsa aynı işlemi tekrar etmek yeterli oluyor. Düzenli bakım yapıldığında krom yüzey daha uzun süre parlak kalabiliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
