Yeri 12 Kilometre Kazdılar ve Durmak Zorunda Kaldılar

1970 yılında Rusya’nın Kola Yarımadası’nda başlayan proje, bilim dünyasının en iddialı girişimlerinden biri olarak görülüyordu. Hedef, Dünya kabuğunu doğrudan incelemek ve yer altındaki katmanlar hakkında gerçek veriler toplamaktı. O döneme kadar araştırmalar çoğunlukla deprem dalgaları ve dolaylı ölçümlerle yapılıyordu. Sovyet bilim insanları ise kaynağa inmeyi seçti.

Kazılar ilerledikçe milyarlarca yıllık kayaçlar gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmacılar ayrıca kilometrelerce derinde mikroskobik yaşam izleri ve beklenmedik su kalıntılarıyla karşılaştı. Bu keşifler, gezegenin iç yapısıyla ilgili birçok ezberi bozdu.