Yeri 12 Kilometre Kazdılar ve Durmak Zorunda Kaldılar

Gökçe Cici
28.04.2026 - 12:05

İnsanlık yıllardır uzayı keşfetmeye çalışıyor. Ancak bazıları yönünü gökyüzüne değil yerin altına çevirdi. Rusya’da başlatılan dev proje tam 24 yıl sürdü. Amaç, Dünya’nın iç katmanlarına ulaşmaktı. Sonunda 12 kilometre kazıldı ve çalışmalar aniden durdu.

Sovyetler Birliği, Dünya’nın sırlarını öğrenmek için matkabı toprağa indirdi.

1970 yılında Rusya’nın Kola Yarımadası’nda başlayan proje, bilim dünyasının en iddialı girişimlerinden biri olarak görülüyordu. Hedef, Dünya kabuğunu doğrudan incelemek ve yer altındaki katmanlar hakkında gerçek veriler toplamaktı. O döneme kadar araştırmalar çoğunlukla deprem dalgaları ve dolaylı ölçümlerle yapılıyordu. Sovyet bilim insanları ise kaynağa inmeyi seçti.

Kazılar ilerledikçe milyarlarca yıllık kayaçlar gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmacılar ayrıca kilometrelerce derinde mikroskobik yaşam izleri ve beklenmedik su kalıntılarıyla karşılaştı. Bu keşifler, gezegenin iç yapısıyla ilgili birçok ezberi bozdu.

12 kilometreye ulaşıldı ama projeyi sıcaklık bitirdi.

Kola Süperderin Sondajı 12 bin 262 metreye ulaştığında dünya rekoru kırılmış oldu. Fakat ekiplerin karşısına hesaplanandan çok daha büyük sorun çıktı. Bilim insanları yaklaşık 100 derece beklerken ölçülen sıcaklık 180 dereceye yaklaştı.

Aşırı ısı nedeniyle sondaj ekipmanları bozulmaya, metal parçalar eğilmeye başladı. Delme hızı ciddi şekilde düştü, maliyetler arttı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bütçe desteği de kesilince proje 1994 yılında tamamen sona erdi.

Cehennem sesi efsanesi yayıldı ama gerçek çok farklıydı.

Yıllar sonra internet ortamında deliğin içinden çığlıklar geldiği, yer altından korkunç sesler duyulduğu yönünde hikayeler yayıldı. Hatta bazı kişiler buranın “cehenneme açılan kapı” olduğunu bile iddia etti. Ancak bu söylentilerin hiçbir bilimsel kaydı bulunmuyor.

Gerçekte Kola projesi, paranormal olaylarla değil jeoloji alanındaki katkılarıyla önem taşıyor. Bugün tesis büyük ölçüde terk edilmiş durumda olsa da toplanan kaya örnekleri ve veriler hala araştırmalarda kullanılıyor. Dünyanın en derin deliği ise insan merakının en çarpıcı simgelerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
