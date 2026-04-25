Bu Evde Yan Yana 2 Kişinin Durması İmkansız

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 16:11

Dünyada ilginç yapılar arasında öne çıkan evlerden biri Polonya’da yer alıyor. İlk bakışta geçit sanılan alanın aslında ev olduğu görülüyor. Genişliği bazı noktalarda insan omzundan bile dar kalıyor. Buna rağmen içinde yaşamak mümkün hale getirilmiş durumda. Keret House bugün hâlâ merak uyandırmaya devam ediyor.

Varşova’da iki apartman arasına sıkışan yapı dünyanın en dar evi olarak kayıtlara geçti.

Polonyalı mimar Jakub Szczęsny tarafından hayata geçirilen proje 2012 yılında tamamlandı. Yapının en dar noktası yalnızca 92 santimetre, en geniş noktası ise 152 santimetre ölçülüyor. Toplam kullanım alanı ise 14 metrekare civarında. İlk bakışta geçilmesi bile zor görünen boşluk, zekice planlanan tasarımla yaşanabilir alana dönüştürüldü.

Katlar arasında geçiş dikey sistemle sağlanıyor. Alanın her santimetresi hesaplanarak değerlendirildiği için evde boşa bırakılmış neredeyse hiçbir nokta bulunmuyor. Küçük görünmesine rağmen dünya çapında mimarlık meraklılarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

İçinde yatak da mutfak da var.

Keret House’un en dikkat çeken yönlerinden biri, dar alan içinde günlük ihtiyaçlara yer açılması. Evde yatak bölümü, çalışma alanı, mini mutfak ve tuvalet bulunuyor. Ancak tüm detaylar klasik ev mantığından farklı şekilde tasarlanmış durumda. Katlanabilir sistemler sayesinde aynı alan gün içinde farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

Gündüz masa olarak kullanılan bölüm gece yatak alanına dönüşebiliyor. Depolama alanları duvarlara entegre edildiği için yer kaybı azaltılıyor. Tasarımın temel amacı ise küçük alanda maksimum verim sağlamak. Kısacası burada her eşyanın net görevi var.

Aslında yalnızca ev değil, sanatsal proje olarak görülüyor.

i.insider.com

Yapı, ismini yazar Etgar Keret’ten alıyor. Keret, ev tamamlandıktan sonra burada konaklayıp çalışmalarını sürdürmüştü. Sonrasında yapı, sanatçılar ve yaratıcı isimlerin kısa süreli deneyim yaşayabildiği özel alan haline geldi. Böylece sıradan konut olmaktan çıkıp kültürel simgeye dönüştü.

Keret House aynı zamanda modern yaşam alışkanlıklarını da sorgulatıyor. Daha büyük alanların her zaman daha mutlu yaşam anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Varşova’nın en çok fotoğraflanan yapılarından biri haline gelen ev, küçücük boyutuna rağmen büyük etki yaratmayı sürdürüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
