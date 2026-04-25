Sabah Kahve İçmeden Duramayanları Sevindiren Araştırma

Araştırmada kahve tüketen kişilerde iltihap göstergelerinin daha düşük seviyede olduğu kaydedildi. Kahve ara verildiğinde değerler yükseldi, tekrar kahve eklendiğinde ise yeniden toparlandı. Kafeinli kahve tüketenlerde kaygı düzeyinin ve stres hormonu seviyelerinin gerilediği görüldü. Pek çok kişinin düşündüğünün aksine, doğru düzende tüketilen kahve her zaman gerginlik yaratmıyor olabilir.

Kafeinsiz kahve tarafında da dikkat çeken sonuçlar çıktı. Uyku kalitesinde artış, hafıza performansında güçlenme ve öğrenme testlerinde daha az hata gözlemlendi.

Araştırmacılar kahvenin düşünme biçimi, duygusal tepkiler ve günlük performans üzerinde etkili olabileceğini söylüyor. Kısacası sabah kahvesi yalnızca göz açtırmıyor, günün tamamını şekillendirebiliyor.