article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sabah Kahve İçmeden Duramayanları Sevindiren Araştırma

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 11:46

Sabah kahvesi çoğu kişi için vazgeçilmez rutinlerden sayılıyor. Kimi enerji almak için, kimi keyif için fincana uzanıyor. Fakat kahvenin etkisi sandığınızdan çok daha büyük olabilir. Araştırmacılar, kahvenin bağırsak sisteminde ciddi değişimler yarattığını söylüyor. Üstelik etkiler sadece enerjiyle sınırlı kalmıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve içenlerin bağırsak yapısı içmeyenlerden farklı çıktı.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada 62 yetişkin takip edildi. Katılımcılar önce normal kahve düzenine devam etti, ardından iki hafta boyunca kahveyi tamamen bıraktı. Sonrasında ise kafeinli ve kafeinsiz kahve yeniden programa eklendi. 

Sonuçlarda düzenli kahve tüketenlerin bağırsak mikrobiyomunun içmeyenlerden ayrıştığı görüldü. Bazı yararlı bakteri türleri daha baskın hale gelirken, kahve bırakıldığında dengeler yeniden değişmeye başladı.

Üstelik değişimin yalnızca kafeinden kaynaklanmadığı anlaşıldı. Kahvenin içinde yer alan fenolik asitler adlı bitkisel bileşiklerin bakterilerin çalışma düzenini etkilediği düşünülüyor. 

Uzmanlara göre söz konusu maddeler sindirim sistemi, beyin sinyalleri ve iltihap mekanizması üzerinde rol oynayan kimyasalların üretimini destekliyor. Yani sabah fincanı sadece enerji vermiyor, içeride sessiz sedasız büyük hareket başlatıyor.

Etkisi stres, uyku ve ruh halinde de görüldü.

Araştırmada kahve tüketen kişilerde iltihap göstergelerinin daha düşük seviyede olduğu kaydedildi. Kahve ara verildiğinde değerler yükseldi, tekrar kahve eklendiğinde ise yeniden toparlandı. Kafeinli kahve tüketenlerde kaygı düzeyinin ve stres hormonu seviyelerinin gerilediği görüldü. Pek çok kişinin düşündüğünün aksine, doğru düzende tüketilen kahve her zaman gerginlik yaratmıyor olabilir.

Kafeinsiz kahve tarafında da dikkat çeken sonuçlar çıktı. Uyku kalitesinde artış, hafıza performansında güçlenme ve öğrenme testlerinde daha az hata gözlemlendi. 

Araştırmacılar kahvenin düşünme biçimi, duygusal tepkiler ve günlük performans üzerinde etkili olabileceğini söylüyor. Kısacası sabah kahvesi yalnızca göz açtırmıyor, günün tamamını şekillendirebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın