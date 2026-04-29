Kahve Hakkında Bildiğiniz Her Şey Yanlış Olabilir

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 17:35

Kahve denince akla ilk gelen şey genelde enerji oluyor. Oysa son araştırmalar tabloyu biraz değiştiriyor. Kafeinsiz seçeneklerin de etkili olabileceği konuşuluyor. Üstelik etkiler sadece zihinle sınırlı değil. Bağırsaklar da işin içinde gibi görünüyor.

Kahve tüketenlerle tüketmeyenler karşılaştırıldı ve tablo düşündürücü.

İrlanda’daki University College Cork araştırmacıları, düzenli kahve içen 31 kişiyle hiç tüketmeyen 31 kişiyi karşılaştırdı. Araştırmanın başında iki grup arasında kilo, tansiyon, stres, kaygı, depresyon ya da uyku kalitesi açısından belirgin fark bulunmadı.

Ancak süreç ilerledikçe kahve tüketenlerde bağışıklık sistemiyle ilgili bazı göstergelerde değişim gözlemlendi. Ayrıca bağırsaklardaki mikrobiyal yapı da farklılaşmaya başladı. Yani kahve yalnızca enerji veren içecek değil, vücutta daha derin etkiler bırakabiliyor.

Kafein şart mı sorusuna net cevap geldi.

Araştırmacılar kahve içen katılımcılardan iki hafta boyunca kahveyi tamamen bırakmalarını istedi. Ardından üç hafta süren yeni aşamada katılımcılar tekrar kahve tüketmeye başladı. Fakat önemli detay vardı, kimse kafeinli mi yoksa kafeinsiz mi içtiğini bilmiyordu.

Sonuçlar oldukça dikkat çekici. Hem kafeinli hem kafeinsiz kahve tüketenlerde bağırsak mikrobiyomu değişim gösterdi. Üstelik her iki tür de stres, depresyon ve iltihap seviyelerinde düşüş sağladı. Ruh hali iyileşti, zihinsel performans yükseldi.

Kafeinli ve kafeinsiz kahvenin etkileri birbirinden farklı ilerliyor.

Kafeinli kahve, kaygı seviyesinin azalması, dikkat süresinin uzaması ve stresle başa çıkma becerisinin artmasıyla öne çıktı. Aynı zamanda tansiyon üzerinde olumlu etkiler görüldü. Öte yandan duygusal tepkilerde artış ve dürtüsellik gibi etkiler de gözlemlendi.

Kafeinsiz kahve ise farklı noktada parladı. Uyku kalitesinde artış, fiziksel aktivitede yükseliş ve hafıza performansında iyileşme dikkat çekti. Uzmanlardan John Cryan kahvenin yalnızca kafeinle açıklanamayacak kadar karmaşık yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Bağırsaklar ile beyin arasındaki bağlantı üzerinden etkiler ortaya çıkıyor.

Araştırma kesin sonuçlar sunmasa da önemli kapı aralıyor. Kahvenin yalnızca enerji kaynağı olmadığı, vücut ve zihin üzerinde çok katmanlı etkiler yarattığı giderek daha net anlaşılıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
