Kahve Hakkında Bildiğiniz Her Şey Yanlış Olabilir

Kafeinli kahve, kaygı seviyesinin azalması, dikkat süresinin uzaması ve stresle başa çıkma becerisinin artmasıyla öne çıktı. Aynı zamanda tansiyon üzerinde olumlu etkiler görüldü. Öte yandan duygusal tepkilerde artış ve dürtüsellik gibi etkiler de gözlemlendi.

Kafeinsiz kahve ise farklı noktada parladı. Uyku kalitesinde artış, fiziksel aktivitede yükseliş ve hafıza performansında iyileşme dikkat çekti. Uzmanlardan John Cryan kahvenin yalnızca kafeinle açıklanamayacak kadar karmaşık yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Bağırsaklar ile beyin arasındaki bağlantı üzerinden etkiler ortaya çıkıyor.

Araştırma kesin sonuçlar sunmasa da önemli kapı aralıyor. Kahvenin yalnızca enerji kaynağı olmadığı, vücut ve zihin üzerinde çok katmanlı etkiler yarattığı giderek daha net anlaşılıyor.