article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Wi-Fi Hızını Tek Hamlede Artırabilen Yöntem: Kimse Bilmiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 16:23

Evde internet yavaşladığında ilk akla gelen şey genelde paket yükseltmek oluyor. Oysa sorun çoğu zaman sandığınız kadar karmaşık değil. Router’ın konumu internet performansını doğrudan etkiliyor. Yanında duran bazı cihazlar fark etmeden sinyali bozabiliyor. Özellikle sık kullanılan teknolojik ürünler hız düşüşünün gizli nedeni olabiliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Router’ın yanında duran Bluetooth cihazlar internet hızını fark edilir şekilde düşürebilir.

Evlerde sıkça kullanılan Bluetooth hoparlörler, akıllı asistanlar ve kablosuz kulaklıklar Wi-Fi ile aynı frekans bandını kullanıyor. Aynı alanda çalışan bu sinyaller üst üste bindiğinde bağlantı kalitesi düşüyor, hız dalgalanmaları yaşanıyor ve kopmalar ortaya çıkabiliyor. Özellikle router’ın hemen yanında duran cihazlar, internet performansını gözle görülür şekilde etkiliyor.

Uzmanlara göre çözüm oldukça basit. Router’ı bu cihazlardan birkaç metre uzağa taşımak bile ciddi fark yaratabiliyor. İnternet sağlayıcısını değiştirmeden ya da ekstra ücret ödemeden daha stabil bağlantı elde etmek mümkün hale geliyor. Ev içinde yapılan küçük konum değişikliği, streaming deneyiminden uzaktan çalışmaya kadar birçok alanda rahatlama sağlıyor.

Mikrodalga gibi mutfak cihazları da Wi-Fi sinyalini bozabiliyor.

Sinyal karışıklığı sadece Bluetooth cihazlarla sınırlı değil. Mikrodalga fırınlar da benzer frekans aralığında çalıştığı için router ile yakın mesafede bulunduğunda internet hızını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle mutfakta konumlandırılan modemler, yemek hazırlanırken bağlantı sorunlarının artmasına neden olabiliyor.

Kablosuz bağlantı sistemi, cihazlar arasında veri iletmek için radyo dalgalarını kullanıyor. Aynı frekans aralığında çalışan farklı teknolojiler bir araya geldiğinde sinyal kesintileri kaçınılmaz hale geliyor. Router’ı mutfak cihazlarından uzak bir noktaya taşımak, internet performansını iyileştirmenin en pratik yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın