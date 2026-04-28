Kıyafetteki Yağ Lekesi İçin Tek Çözüm Ortaya Çıktı: 5 Dakikada Gidiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 14:42

En sevilen kıyafete yağ damlaması moral bozabiliyor. Hele kumaşa işleyen lekeler çamaşırda kolay kolay çıkmıyor. Yağ, suyu ittiği için normal yıkamada kalıcı hale gelebiliyor. Neyse ki çözüm çoğu evde zaten bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan yöntem yeniden ilgi gördü.

Uzmanlara göre yağ lekesinin en büyük düşmanı karbonat

Temizlik içerikleriyle tanınan uzman isimler, taze yağ lekelerinde karbonat kullanımının oldukça etkili olduğunu söylüyor. Sebebi ise karbonatın emici yapıya sahip olması. Kumaş liflerinin arasına giren yağ kalıntısını yüzeye çekmeye yardımcı oluyor. Özellikle yeni oluşmuş lekelerde sonuç çok daha hızlı alınabiliyor.

Yağ zaman geçtikçe oksitleniyor, yapışkan hale geliyor ve kumaşa daha sıkı tutunuyor. O yüzden lekeye ne kadar erken müdahale edilirse o kadar iyi. Uzmanlara göre ilk adım fazla yağı peçete ya da kağıt havluyla tampon hareketlerle almak. Ardından karbonat devreye giriyor ve derine işlemiş kalıntıyı gevşetiyor.

Evde dakikalar içinde uygulanıyor: Yağ lekesi nasıl çıkar?

  • Lekenin arka kısmına yağın geçmesini önlemek için yağlı kağıt yerleştirin.

  • Lekeli alanın tamamını kaplayacak şekilde karbonat serpin.

  • Üzerine katlanmış yağlı kağıt koyun.

  • Ütüyü düşük ya da orta ısıda dikkatlice üstünden gezdirin.

  • Birkaç dakika sonra karbonatı silkeleyin ve alanı kontrol edin.

  • Gerekirse az miktarda bulaşık deterjanı sürüp normal yıkamaya atın.

Isı sayesinde karbonat yağ kalıntısını daha güçlü şekilde çekebiliyor. Ancak koyu renkli, hassas ya da ipek, yün, kaşmir gibi narin kumaşlarda dikkatli olunması öneriliyor. Karbonat bazı boyalarda solmaya yol açabiliyor. Önce görünmeyen küçük noktada denemek en güvenli yöntem sayılıyor.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
