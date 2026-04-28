Kıyafetteki Yağ Lekesi İçin Tek Çözüm Ortaya Çıktı: 5 Dakikada Gidiyor

Temizlik içerikleriyle tanınan uzman isimler, taze yağ lekelerinde karbonat kullanımının oldukça etkili olduğunu söylüyor. Sebebi ise karbonatın emici yapıya sahip olması. Kumaş liflerinin arasına giren yağ kalıntısını yüzeye çekmeye yardımcı oluyor. Özellikle yeni oluşmuş lekelerde sonuç çok daha hızlı alınabiliyor.

Yağ zaman geçtikçe oksitleniyor, yapışkan hale geliyor ve kumaşa daha sıkı tutunuyor. O yüzden lekeye ne kadar erken müdahale edilirse o kadar iyi. Uzmanlara göre ilk adım fazla yağı peçete ya da kağıt havluyla tampon hareketlerle almak. Ardından karbonat devreye giriyor ve derine işlemiş kalıntıyı gevşetiyor.